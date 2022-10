Der FC Bayern München muss sich möglicherweise schon bald einen neuen Trainer für seine U23-Mannschaft suchen. Der Grund: Der argentinische Erfolgstrainer Marcelo Gallardo hat am Donnerstag überraschend für Ende 2022 seinen Rücktritt als Trainer von River Plate angekündigt. In argentinischen Medien wurde umgehend der Name von Bayerns U23-Trainer Martín Demichelis als Nachfolger gehandelt. Der frühere Bundesligaprofi Demichelis, 41, war vor seinem Wechsel zum FC Bayern im Jahr 2003 für River Plate in der ersten argentinischen Liga aktiv gewesen und hatte beim Rekordmeister Argentiniens auch die Jugendabteilung durchlaufen. Es ist, gemeinsam mit dem FC Bayern, der Klub seines Lebens.

Gallardo, 46, gilt als der höchstdekorierte Coach in der Geschichte eines der größten Vereine Südamerikas. Unter anderem führte er die Mannschaft 2015 und 2018 zu Siegen in der Copa Libertadores - dem südamerikanischen Pendant zur europäischen Champions League. Gallardo war insgesamt mehr als acht Jahre im Amt. Gallardo war schon als Spieler von River Plate eine Legende gewesen. "Dies ist eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens", sagte er unter Tränen. Demichelis hatte 2019 die U19 des FC Bayern übernommen und stieg zwei Jahre später zum U23-Trainer auf.