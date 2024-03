Der Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich ist von Beruf eigentlich Polizeibeamter, aber an diesem Samstagnachmittag ist er in einer anderen helfenden Rolle gefragt gewesen. Im Spiel gegen den FC Bayern blieb in der Mitte der ersten Hälfte der Mainzer Mittelfeldakteur Josuha Guilavogui regungslos am Boden liegen - er war mit dem Knie von Mitspieler Anthony Caci zusammengeprallt. Aber Schiedsrichter Ittrich war ebenso wie einige Mainzer Profis schnell als Helfer zur Stelle.