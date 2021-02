Von Christopher Gerards

Manuel Neuer

(Foto: Matthias Koch /imago images)

Durfte nach nicht mal drei Minuten zeigen, warum er als Besitzer einer Top-Form gilt. Gegen den alten Bekannten Dodi Lukébakio (Dreidrei gegen Düsseldorf!) packte er eine souveräne Fußabwehr aus. Hatte vor der Pause einen kleinen Zittermoment, als er Lukébakios Freistoß zunächst fallen ließ - der Ball war aber abgefälscht, weshalb es womöglich schlichtweg Neuers nächste gute Tat war. Leitete danach übrigens fast das 2:0 ein, als sein langer Ball Lewandowski fand. Ließ sich auch nicht von Matteo Guendouzi per Schuss aufs kurze Eck überlisten. Hatte Glück, dass Matheus Cunha kurz vor Schluss am Tor vorbei lupfte.

Benjamin Pavard

(Foto: John MacDougall/AP)

Leitete die erste Münchner Chance mit einem simplen, aber effektiven Steilpass ein. War auch sonst öfters zu sehen - jedenfalls für seine Verhältnisse. Dass er nach seinem Foul an Lukébakio Gelb sah, war eine harte Entscheidung.

Niklas Süle

(Foto: Michael Sohn/REUTERS)

Bekam am Freitag von Hansi Flick ein paar nette Worte mit (Anlass war eine Frage zum angeblichen Interesse des FC Chelsea). Süle sei ein "Spieler, auf den man sich immer verlassen kann", sagte Flick etwa. Durfte diesmal auch von Anfang an in der Mitte spielen, was länger nicht mehr der Fall gewesen war. Was für ihn sprach: War Teil einer Abwehr, die zu null spielte. Auffälligere Momente: Dem Münchner Führungstreffer ging sein gut platzierter Diagonalpass auf Müller voraus. Trug ansonsten aus einem Kopfballduell mit Jordan Torunarigha einen Cut davon. Hatte Glück, dass Cunha kurz vor Schluss am Tor vorbei lupfte.

David Alaba

(Foto: Boris Streubel/Getty Images)

Verlässt den FC Bayern laut einer Interview-Aussage von Karl-Heinz Rummenigge zu 99,9 Prozent. War der einzige Verteidiger, der auch vergangene Woche von Anfang an gespielt hatte; war damit auch Teil einer Abwehr, die sich zunächst finden musste - die aber zu null spielte. Hatte Glück, dass Cunha kurz vor Schluss... Seine anfänglich recht gemischte Passbilanz blieb eine Randnotiz - ebenso wie sein später Streit mit Sami Khedira.

Lucas Hernández

Durfte statt Alphonso Davies hinten links starten. Erledigte seine Aufgaben, ohne groß aufzufallen. Macht dann aber doch noch auf sich aufmerksam, als er sich mit Matheus Cunha zankte.

Joshua Kimmich

(Foto: Boris Streubel/Getty Images)

Trug zur Pause den noch nicht erfundenen Titel des Pass-der-ersten-Hälfte-Gebers davon, konnte sogar mehrere Kandidaten ins Rennen schicken: mal steil und diagonal, mal hoch-vertikal. Allerdings: Auch er leistete sich potenziell gefährliche Ballverluste. Versuchte später, eine Ecke reinzudrehen, Jarstein hatte aber aufgepasst.

Leroy Sané

(Foto: Michael Sohn/AFP)

Fing auf der rechten Seite an und hatte früh seine erste Chance: Musste allerdings mit rechts abschließen, was kein Vorteil für ihn war. Holte später mit einem Sprint in den Strafraum den Elfmeter raus. Hätte später eine Vorlage verdient gehabt, als er durch den Berliner Strafraum tanzte und dann den frei stehenden Coman entdeckte. Bekam früher Feierabend.

Serge Gnabry

(Foto: John MacDougall/AFP)

Startete diesmal in der Mitte und nahm im Wechsel mit Thomas Müller Defensivaufgaben wahr. Hatte seine gefährlichen Moment, ein Mal rettete Maximilian Mittelstädt noch, einmal hielt Jarstein seinen (sehr harten) Schuss noch.

Thomas Müller

(Foto: John MacDougall/AFP)

Startete neben Gnabry offensiv in der Mitte, wurde bei gegnerischem Ballbesitz sogar mal in Sechserposition gesichtet. War recht oft zu sehen, bekam eine Tor-Vorlage der leichteren Art in der Statistik einfach dafür, dass er Coman den Ball rüber gab.

Kingsley Coman

(Foto: imago images/ActionPictures)

Hat zuletzt vor allem Vorlagen gegeben, sein letztes Tor lag schon eine Weile zurück: Ende November fiel es, gegen Stuttgart. Durfte sich nun mal wieder über einen eigenen Treffer freuen, auch, weil Niklas Stark seinen Schuss abfälschte, sodass er über Jarstein hinweg und von der Latte ins Tor flog. Traf den Ball nicht richtig, als er die gute Chance aufs 2:0 hatte. Erlitt ebenfalls einen Cut nach einem Zusammenprall.

Robert Lewandowski

(Foto: imago images/ActionPictures)

Spielte vor dem Elfmeter einen starken Steilpass auf Sané, und das wäre ja eine nette Szene für ihn geworden: erst den Elfmeter einleiten, dann selbst verwandeln. Schnappte sich auch den Ball, sorgte aber für einen Moment, den es wirklich noch nicht oft gab: Rune Jarstein wurde zum zweiten Bundesliga-Torwart, der einen Lewandowski-Elfmeter hielt (Vorgänger: Manuel Neuer). Hätte kurz vor der Pause erneut treffen können, diesmal flog sein Kopfball nach Neuers langem Ball am Tor vorbei. Und weil sich sonst wenig für ihn ergab, fehlte am Ende sein Name tatsächlich in der Liste der Torschützen.

Einwechselspieler

Corentin Tolisso und Douglas Costa: Kamen beide nach 73 Minuten, für Tolisso war es das erste Spiel nach seiner Geldstrafe wegen einer Tätowierung. Auch Eric Maxim Choupo-Moting bekam noch ein paar Minuten. Brachten das 1:0 mit über die Zeit.