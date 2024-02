Von Helene Altgelt

Höher, schneller, weiter: Das ist das inoffizielle Motto des Extremsports. Das Ziel: an seine Grenzen gehen und darüber hinaus. Extremsport boomt in Deutschland, die Pandemie hat den Trend noch verstärkt. Auch im Trailrunning, also dem Laufen abseits asphaltierter Straßen, ob im kargen Gebirge oder im Wald. 2008 gab es in Deutschland noch 160 organisierte Wettkämpfe. Zehn Jahre danach waren es bereits 1800, und der Trend zeigt weiter nach oben.