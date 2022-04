3000 Fans entfachen in London einen Lärm, als wären sie 30 000 - und bejubeln den Sieg im Halbfinal-Hinspiel gegen West Ham. Das Finale der Europa League ist plötzlich ganz nah.

Von Sven Haist, London

Oliver Glasner lief mit seiner Mannschaft auf die Fans zu, aber anders als seine Spieler blieb der Trainer von Eintracht Frankfurt kurz vor dem weiß-schwarzen Block stehen. Mit verschränkten Armen und mit etwas Abstand verfolgte Glasner die Feierlichkeiten zwischen seinem Te­am und den Anhängern. Wie in einem Kinosaal mit riesiger Leinwand blickte er beeindruckt auf die steil aufsteigende Stadiontribüne, auf der 3000 Eintracht-Fans einen Lärm produzierten, als wären sie 30 000 wie kürzlich in Barcelona.

Die nicht enden wollenden Jubelrituale - Spieler warfen ihre Trikots in die Menge und umarmten die Zuschauer in den unteren Reihen - dürften Glasner vor Augen geführt haben, was für ein Coup ihm soeben geglückt war. Erstmals seit 1980, einer halben Ewigkeit, steht die Frankfurter Eintracht durch ein vorzügliches 2:1 (1:1) bei West Ham United im Halbfinal-Hinspiel der Europa League unmittelbar vor dem Erreichen eines Europapokal­-Finals.

Es ging sehr herzlich zu zwischen den Frankfurter Fans und Spielern am Donnerstagabend. Hier wird Ansgar Knauff (vorne links) von einem Anhänger geherzt.

Allerdings ist es für Spieler wie Tr­ai­ner, die es international noch nie so weit geschafft haben, wohl empfehlenswert, vor dem Rückspiel am Donnerstag erst gar nicht darüber nachzudenken. Die historische Dimension kann einen ähnlich erschlagen wie die Wucht dieses Vereins - wobei sich die Profiabteilung von der Power der Anhängerschaft gerade eher zu Höchstleistungen antreiben lässt. In Frankfurt gebe es "nur noch die Europa League als Thema", hat Glasner bemerkt. Dies könnte "ein nicht messbarer Effekt" werden, der "ein paar Extrapunkte" herauskitzele.

Frankfurt ist in allen elf Pflichtspielen dieser Europa-League-Runde ungeschlagen

Anders als die Frankfur­ter DFB-Pokalsieger 2018 und Europa-League Halbfinalisten 2019, die mit Kevin-Prince Boateng, Ante Rebic und Luka Jovic über schillernde Persönlichkeiten verfügten, basiert der aktuelle Erfolg insbesondere auf einer Teamleistung - beziehungsweise, angesichts der Sy­mbi­ose zwischen Spielern und Fans, auf einer Vereinsleistung. Dass alle Profis gleichmäßig ihren Beitrag ins Kollektiv einbringen, ist das vermeintlich größte Kompliment für Glasner.

Aus Respekt vor den eingespielten Abläufen der Frankfurter richtete West Hams Trainer David Moyes seine Formation mit der Umstellung auf eine Dreierkette in der Abwehr nach der Eintracht aus. Doch der Plan, die Anordnung des Gegners zu spiegeln, um in vielen Zweikämpfen die vermeintlich individuelle (und körperliche) Überlegenheit der Londoner auszunutzen, funktionierte nur beim zwischenzeitlichen 1:1 durch Michail Antonio (21. Minute). Stattdessen nutzte Frankfurts Ansgar Knauff schon nach 51 Sekunden den Stellungsfehler des als Linksaußen wenig erprobten Pablo Fornals zur Führung. Knauff, der bis zu seinem Winterwechsel hauptsächlich in der 3. Liga eingesetzt wurde, gilt als einer der Entdeckungen der Rückrunde.

Weil die Eintracht zuvor auf seiner Position in der ersten Saisonhälfte keine einzige Torbeteiligung vorzuweisen hatte, holte ihn Sportvorstand Markus Krösche auf Leihbasis aus Dortmund - ein Volltreffer. Aufgrund seiner Tempohärte und Agilität besitzt die Eintracht nun ein Pendant zu Filip Kostic auf links, einem der begehrtesten Kaderspieler. Gleichzeitig verdichtete Glasner die Defensive, mit besonderem Augenmerkt auf die Konterabsicherung.

Auch gegen West Ham war zu erkennen, dass die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen eng waren. Der Vortrag seiner Spieler, sagte Glasner, sei "einfach fantastisch" gewesen - insbesondere der Siegtreffer durch Daichi Kamada (54.), dem ein geniales Zuspiel von Jesper Lindström vorausging. Damit ist Frankfurt in allen elf Pflichtspielen dieser Europa-League-Runde nach wie vor ungeschlagen.

Nur noch eine Prüfung wartet vor dem herbeigesehnten Endspiel

Im Vergleich zum Tabellensiebten der Premier League, dem die Erwartungshaltung der knapp 60 000 Heimfans im ausverkauften London Stadium spürbar zusetzte, schien Frankfurt von der Europapokal-Erfahrung der Vorsaisons zu profitieren. Speziell die Achse um Torwart Trapp, Zentralverteidiger Hinteregger und Abräumer Rode, die bereits vor drei Jahren beim schmerzhaften Halbfinal-Aus im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea mitwirkte, strahlte Souveränität und Reife aus. Über dieses Selbstverständnis verfügte das in der Abwehrzentrale verletzungsgeplagte West Ham nicht.

Schütze des Siegtreffers: Frankfurts Daichi Kamada.

Die Basis dafür legte Glasner, 47, mit geschickter Trainingssteuerung und klarem Fokus auf den internationalen Wettbewerb, obwohl der Österreicher mit dieser Herausforderung in seiner Trainerkarriere noch nie konfrontiert wurde. Das Team konnte sich die Kräfte einteilen - trotz zuletzt sieben Begegnungen in 22 Tagen. Nicht zuletzt auch das Verdienst von Athletikchef Andreas Beck, Team­arzt Florian Pfab und deren Mitarbeitern.

Vor dem Endspiel wartet auf Frankfurt jetzt nur noch eine Prüfung. Anders als in den Partien zuvor in der Europa League trägt die Eintracht dann zum ersten Mal die Bürde, etwas verlieren zu können. Aber darüber sollte am besten niemand nachdenken.