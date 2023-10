Um sich zu vergegenwärtigen, was im nächsten Jahr fehlen würde, sollten sich die Niederlande nicht für die Fußball-Europameisterschaft 2024 qualifizieren, muss man nur an die bislang letzte EM in Deutschland zurückdenken (und die Jüngeren müssen es einfach glauben oder sich selbst herbeistreamen): Gullit, Rijkaard (Koeman lassen wir jetzt mal gedanklich weg) und natürlich Marco van Basten mit seinem Sensationsvolleytor im Finale 1988 gegen die Sowjetunion, was haben sie ge- und verzaubert. Zwar ist die Schadenfreude hierzulande immer groß, wenn der mittelgroße Nachbar aus dem Westen mal wieder eine WM verpasst wie zuletzt 2018. Aber EM in Duitsland ohne Oranje? Dann nimmt man doch lieber einen Bondscoach Ronald Koeman als Besucher hin. Der hat aber nun ein Problem: Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Frankreich um den zweimaligen Torschützen Kylian Mbappé liegen die Niederlande in der Qualifikationsgruppe Gruppe B lediglich auf Platz drei und müssten, falls es so bleiben sollte, in die Playoffs. Koeman und sein Team stehen an diesem Montag (20.45 Uhr) beim Tabellenzweiten Griechenland deshalb erheblich unter Druck. Ganz anders Frankreich, der große Nachbar aus dem Westen, der sein Ticket bereits sicher hat, ebenso wie Portugal, das der unverwüstliche Cristiano Ronaldo, 38, mit seinen Länderspieltoren 124 und 125 zu einem 3:2-Sieg gegen die Slowakei führte, und Belgien, der kleinste Nachbar aus dem Westen, das ebenfalls 3:2 gewann, in Österreich. Das Team von Ralf Rangnick, das am Montag (18 Uhr) in Aserbaidschan antritt, liegt in der Gruppe F aber noch vergleichsweise kommod auf Rang zwei hinter den Belgiern. Und eine EM in Deutschland ohne den Lieblingsnachbarn aus dem Süden? Heast, bist deppert?