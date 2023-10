EM-Qualifikation:Keine Spiele in Israel

Wegen der angespannten Sicherheitslage werden "bis auf Weiteres" keine internationalen Spiele der Europäischen Fußball-Union in Israel stattfinden. Das teilte die Uefa-Exekutive am Donnerstag mit. Der israelische Verband sowie die Vereine Maccabi Haifa und Maccabi Tel Aviv sollen nun alternative Spielorte außerhalb Israels vorschlagen. Die für kommende Woche geplanten Europapokal-Spiele beider Klubs werden in den Spätherbst verlegt.