Von Michael Neudecker, London

Man konnte der Menschenmasse an diesem Finalsonntag in Wembley beim Wachsen zuschauen. Vor dem Stadion, in den Straßen drumherum, überall berauschte Fußballfans, euphorisch und zunehmend enthemmt. In der Allee zum Stadion, dem Olympic Way, verschmolz die Menschenmasse zu einem riesigen Teppich, hervor stachen nur die, die auf Laternen kletterten. Sie wurden mit Bierdosen und Flaschen beworfen.