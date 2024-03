Am 10. Mai beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 in Tschechien , 16 Nationen kämpfen in Prag und Ostrava um den Titel. Nach einer herausragenden WM im vergangenen Jahr geht die deutsche Nationalmannschaft als Vizeweltmeister in das Turnier. Rekordweltmeister Kanada tritt als Titelverteidiger an, die Tschechen wollen zuhause ihren ersten WM-Titel seit 2010 holen.

Alle Spiele, Termine und Ergebnisse finden Sie in diesem Spielplan zur Eishockey-WM 2024 sowie in unserem Datencenter mit allen Paarungen, Tabellen und Livetickern.

Gruppen der Eishockey-WM 2024

Sieben Spiele muss jedes Team in der Vorrunde bestreiten, die ersten vier Mannschaften einer Gruppe qualifizieren sich schließlich fürs Viertelfinale. Die WM-Gruppen im Überblick:

Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Das DEB-Team hat bei der WM eine vergleichsweise einfache Gruppe erwischt und geht unter anderem Weltmeister Kanada und Gastgeber Tschechien aus dem Weg. Mit der USA, Schweden und der Slowakei warten auf die Nationalmannschaft die dicksten Brocken in der Vorrunde. Gegen die weiteren Teams geht der Vizeweltmeister als Favorit in die Gruppenspiele. Größter Konkurrent um das vierte Viertelfinal-Ticket dürfte der letztjährige WM-Dritte aus Lettland sein.

10.5., 16.20 Uhr in Ostrava: Slowakei - Deutschland

11.5., 20.20 Uhr in Ostrava: USA - Deutschland

13.5., 20.20 Uhr in Ostrava: Deutschland - Schweden

- Schweden 15.5., 16.20 Uhr in Ostrava: Deutschland - Lettland

- Lettland 17.5., 16.20 Uhr in Ostrava: Deutschland - Kasachstan

- Kasachstan 18.5., 16.20 Uhr in Ostrava: Deutschland - Polen

- Polen 21.5., 12.20 Uhr in Ostrava: Frankreich - Deutschland

Spielplan der Eishockey-WM 2024

Austragungsorte der WM 2024

Die WM-Spiele finden in Tschechiens Hauptstadt Prag sowie in Ostrava statt, der drittgrößten Stadt des Landes, die im Osten nahe an der polnischen Grenze liegt.

Die O2-Arena in Prag ist eine Mehrzweckhalle, die ursprünglich für die Eishockey-WM 2004 gebaut wurde. Bei Eishockeyspielen bietet die Halle Platz für 17 000 Zuschauer. Seit 2015 ist die Arena Heimstätte des Vereins HC Sparta Prag. Die Ostravar Arena wurde 1986 eröffnet und ist Spielstätte von HC Vitkovice, Champions-League-Viertelfinalist 2024. Rund 10 000 Zuschauer finden in der Halle Platz, die bereits zur Eishockey-WM 2015 der zweite Austragungsort neben der Hauptstadt Prag gewesen ist.

Bei der WM 2024 finden die Spiele der Gruppe A in Prag statt, die Spiele der Gruppe B in Ostrava. Im Viertelfinale werden noch zwei Partien in Ostrava ausgetragen, Halbfinals und Finale finden dann in Prag statt.

Die Eishockey-WM live im TV

Die Übertragungsrechte der Eishockey-WM 2024 liegen beim kostenpflichtigen Streamingdienst sportdeutschland.tv, alle WM-Spiele sind dort im Livestream zu sehen. Aber auch im Free-TV läuft die Eishockey-WM, bei Pro 7 werden bis zu 29 WM-Spiele live übertragen, das Rechtepaket schließt auch alle WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft ein.