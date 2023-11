Nach dem Unfalltod des früheren DEL-Profis Adam Johnson wird der Halsschutz für Spieler in der Deutschen Eishockey Liga zum 1. Januar Pflicht. Das teilte die DEL am Dienstag nach einem Treffen der Sportchefs der 14 Klubs am Vortag mit. Zunächst hatte die Online-Redaktion der ARD-"Sportschau" darüber berichtet. Auch die Spielervereinigung SVE hatte sich demnach mit großer Mehrheit für den verpflichtenden Hals- und Nackenschutz ausgesprochen. Der Unfalltod des ehemaligen Augsburger Profis Johnson hatte die Diskussion um den zusätzlichen Schutz entfacht. Der US-Amerikaner war Ende Oktober während eines Spiels seiner Nottingham Panthers bei den Sheffield Steelers durch eine Schnittverletzung von einer Schlittschuhkufe an seinem Hals getötet worden.