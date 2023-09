Der ERC Ingolstadt behält seine weiße Weste in der Champions Hockey League. Angefeuert von gut 700 mitgereisten Fans gewann der DEL-Klub am Donnerstagabend sein Spiel bei Red Bull Salzburg dank eines Doppelpacks von Andrew Rowe mit 2:1. Durch den dritten Sieg im dritten Spiel liegen die Panther weiterhin ohne Punktverlust in der Spitzengruppe der Tabelle. Im torlosen ersten Drittel hatte Verteidiger Leon Hüttl die beste Chance, er setzte den Puck im Powerplay aber an den Pfosten (13.). In Unterzahl überraschte Salzburgs Chay Genoway zu Beginn des zweiten Drittels ERC-Goalie Michael Garteig per Bauerntrick (22.). Danach drängten die Österreicher aufs zweite Tor, doch dann traf Rowe per Konter zum Ausgleich (37.). Zwei Minuten später spielte Wayne Simpson erneut Rowe frei, der diesmal per Schlenzer in den Winkel traf (39.).

"Strukturell war das heute nicht unser bestes Spiel. Unser Wille hat uns diesmal den Sieg eingebracht", sagte Ingolstadts Trainer Mark French. Doppeltorschütze Rowe fand, sein Team habe "unseren etwas langsamen Start gut abgeschüttelt. Unsere Fans haben uns heute unglaublich unterstützt". Im letzten CHL-Spiel vor dem DEL-Start trifft der ERC an diesem Samstag (16.30 Uhr) auswärts auf Dynamo Pardubice, den Hauptrundensieger der tschechischen Extraliga. Die DEL-Saison beginnt für Ingolstadt am kommenden Freitag (19.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim neunmaligen deutschen Meister Eisbären Berlin.