Eintracht Frankfurt hat am Neujahrstag in Donny van de Beek den ersten Zugang für die Saisonfortsetzung in der Fußball-Bundesliga präsentiert. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom englischen Premier-League-Klub Manchester United auf Leihbasis bis zum Ende der Spielzeit zu den Hessen, die sich zudem eine Kaufoption für den 19-maligen niederländischen Nationalspieler sicherten. "Donny van de Beek passt perfekt zu unserer Spielidee und ist für unsere Mannschaft ein wichtiges Puzzleteil. Er bringt reichlich internationale Erfahrung mit, von der unsere jungen Spieler profitieren werden", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche am Montag über den Offensivspieler.