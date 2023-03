Tennis:Djokovic sagt Teilnahme in Indian Wells ab

Tennis-Profi Novak Djokovic nimmt nicht am Masters-Turnier in Indian Wells teil. Der Weltranglistenerste habe zurückgezogen, teilten die Veranstalter am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Ein Grund wurde nicht genannt. Das Turnier im US-Bundesstaat Kalifornien beginnt am Montag mit der Qualifikation, das Hauptfeld ist ab Mittwoch aktiv.

Djokovic spielte schon im vergangenen Jahr nicht in Indian Wells, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft war und der Impfschutz Voraussetzung für die Einreise in die USA war. Noch bis 11. Mai gilt in den USA die Regel, dass man als Ausländer einen Impfnachweis braucht, wenn man mit dem Flugzeug einreist. Djokovic hatte sich offenbar um eine Ausnahme bemüht. Der republikanische Senator Rick Scott hatte zuletzt getwittert, dass diese nicht genehmigt wurde.

Der 22-malige Grand-Slam-Sieger Djokovic hatte zuletzt beim ATP-Turnier in Dubai das Halbfinale erreicht. Top gesetzter deutscher Profi in Indian Wells wird Olympiasieger Alexander Zverev sein. Das Turnier in der kalifornischen Wüste geht bis zum 19. März und gilt - zusammen mit den Miami Open - als das wichtigste auf der Tour nach den vier Grand Slams. Turnierdirektor ist der ehemalige deutsche Profi Tommy Haas.