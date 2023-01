Die ernüchternde Bilanz in Melbourne zeigt: Wenn verlässliche Spitzenkräfte wie Angelique Kerber und Alexander Zverev fehlen oder früh verlieren, wird die Lücke hinter ihnen sichtbar. Talente rauschen nicht im Überfluss an.

Kommentar von Gerald Kleffmann, Melbourne

Dietloff von Arnim ist dieser Tage viel unterwegs im weitläufigen Melbourne Park, manchmal dreht man sich um, und plötzlich steht der groß gewachsene Präsident des Deutschen Tennis-Bundes hinter einem. Der Düsseldorfer hat die weite Reise nach Australien auf sich genommen, um zum einen die deutsche Spielerfraktion zu unterstützen, die nun radikal zusammengeschrumpft ist. Zum anderen ist er auf Wahlkampftour, Arnim möchte Präsident des Tennis-Weltverbandes ITF werden und im September den jetzigen Amtsinhaber David Haggerty ablösen.

Arnim führt täglich Hintergrundgespräche, saß am Samstagabend aber auch im Stadion, als Laura Siegemund, bereits in der dritten Runde die letzte im Einzelturnier verbliebene Vertreterin des DTB, der Französin Caroline Garcia in einem packenden Duell unterlag. "Die Leistung von ihr war herausragend", doch die Gesamtbilanz falle "ernüchternd" aus, resümierte er, "wenn wir im Einzel in der zweiten Woche keinen Spieler und keine Spielerin haben." Er verwies darauf, dass das deutsche Tennis als mitgliederstärkster Verband der Welt einen anderen Anspruch habe: "Das müssen wir aufarbeiten und uns fragen: Ist das eine einmalige Situation, oder ist es ein Status, den wir jetzt haben?" Es brennt ein bisschen, so klang das.

Was man ganz sicher feststellen kann: Im Spitzenbereich fehlt dem deutschen Tennis eine Breite an verlässlich guten Profis, was nun besonders auffällt, weil sich niemand hinter Erfolgen von Angelique Kerber oder Alexander Zverev verstecken kann. Die 34-jährige ehemalige Wimbledonsiegerin ist schwanger und wird ohnehin, sollte sie zurückkehren, nicht mehr lange ihre Karriere fortsetzen. Der 25-jährige Olympiasieger muss nach den Bänderrissen im Fuß erst seine Form finden. Jetzt, da er früh in der zweiten Runde verloren hat, sieht man, was das deutsche Tennis an ihm sonst hat. Sofort werden Lücken sichtbar. Viele aus der zweiten Reihe sind gut, aber die Lage erinnert an eine Lotterie: Wer kommt wenigstens ein, zwei Runden weiter? Arnims Frage ist deshalb rasch beantwortet.

Spötter sagen bereits, dass in der Tennis-Base mehr Trainer als Spieler rumlaufen

Wie groß das Machtvakuum ist, das die Kerber & Co.-Fraktion hinterlassen hat, ist an der Situation von Jule Niemeier zu erkennen. Die 23-jährige Dortmunderin schoss in Wimbledon nach oben - schon befindet sie sich in der Rolle, das Gesicht des deutschen Frauentennis darstellen zu müssen. Ihr Trainer Christopher Kas sagte zu Recht, er hoffe, es rückten andere auf, um den Druck zu verteilen, und auch, damit sich Spielerinnen gegenseitig hochziehen könnten; so profitierten Kerber, Julia Görges, Andrea Petkovic und Sabine Lisicki in ihrer Generation voneinander. Eva Lys, 21, könnte eine für die Zukunft sein. Doch klar ist auch: Eine Welle an Talenten rauscht da nicht an. Spötter sagen bereits, dass in der Münchner Tennis-Base, bayerisches Leistungszentrum und auch Bundesstützpunkt der DTB-Männer, mehr Trainer rumlaufen als Spieler.

Detailansicht öffnen Beste, weil einzige Deutsche in der dritten Runde: Laura Siegemund, 34, zeigte eine überdurchschnittliche Leistung in Melbourne. (Foto: Paul Crock/AFP)

Zverev wird sicher in die Spitze zurückkommen. Vielleicht gelingt jemandem auch mal ein Sternstundenturnier wie Tatjana Maria, 35, in Wimbledon. Aber die kommenden Jahre werden rumpelig werden, was deutsche Bilanzen betrifft. Die aktuelle Profi-Riege ähnelt einem Gemischtwarenladen, bestehend aus vereinzelten Vertretern verschiedener Generationen, deren Resultate viel von Form und Auslosungen abhängig sind. Das ist die neue deutsche Tennisrealität.