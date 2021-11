Huldigung für "D10S", die göttliche Nummer zehn: In seiner Heimat Argentinien und wie hier in Neapel wird Diego Armando Maradona bis heute kultisch verehrt.

Interview von Javier Caceres

Zu den vielen fantastischen Anekdoten, die Fernando Signorini in seinem soeben erschienenen Buch "Diego desde adentro" erzählt (zu Deutsch: "Diego von innen"), gehört eine aus dem Jahr 1985. Diego Armando Maradona, damals Spieler beim SSC Neapel, hatte sich vor Saisonbeginn dem obligatorischen Medizincheck unterziehen müssen, der auch eine Blutentnahme umfasste. Der Krankenpfleger nahm Maradona mehr Blut ab als nötig, sonderte einen Teil in ein Gläschen um und brachte es in den Dom zu Neapel. Er stellte sie zu der Ampulle mit dem Blut des Stadtheiligen San Gennaro, die dort seit Jahrhunderten verwahrt wird. An jedem 19. September gibt es im Duomo das sogenannte "Blutwunder" zu bestaunen: Das eingetrocknete Blut des Märtyrers verflüssigt sich, wird rot. "An allen anderen 364 Tagen scheinen die Gläubigen zu einem anderen Heiligen zu beten. Zu einem, der nun seit einem Jahr tot ist", schreibt Signorini, 71, der über Jahrzehnte Maradonas persönlicher Fitnesstrainer war und zurzeit bei Chivas Guadalajara in Mexiko arbeitet.