DFB-Pokal:Elversberg wirft Leverkusen raus

DFB-Pokal

Köln muss ins Elfmeterschießen

Die Rheinländer kommen über ein 2:2 beim Jahn nicht hinaus und müssen zittern. Der HSV gewinnt in Bayreuth 3:1 in der Verlängerung. Parallel starten Düsseldorf, Wolfsburg und Fürth in den Wettbewerb.