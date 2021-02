Johannes Aumüller, Christopher Gerards, Thomas Kistner

Die Lage in der DFB-Spitze ist gereizt, zwischen Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Fritz Curtius brodelt es schon länger. Kürzlich kündigten sie an, sich noch einmal zusammenraufen zu wollen. Wird das gelingen? Worum geht es in dem Streit? Und was bedeutet der Machtkampf für die Arbeit des Verbandes? Über diese und mehr Fragen reden die SZ-Sportpolitik-Experten Johannes Aumüller und Thomas Kistner in der neuen Folge von"Und nun zum Sport" mit Moderator Christopher Gerards.

