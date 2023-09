Pressestimmen zur Nationalmannschaft:"Katastrophe Deutschland"

Die europäischen Medien reagieren mit deutlichen Worten auf den Zustand der deutschen Nationalmannschaft nach der erneuten Niederlage gegen Japan, alle sehen Flicks Job in Gefahr. Die Pressestimmen.

Italien

Gazzetta dello Sport: "Katastrophe Deutschland. In Wolfsburg geschieht etwas Unglaubliches: Flicks Mannschaft muss eine verheerende 1:4-Niederlage gegen Japan einstecken. Der Trainerstuhl wackelt, das Schreckgespenst Nagelsmann macht Flick zu schaffen."

Tuttosport: "Eklatante Heimniederlage Deutschlands im Duell gegen Japan. Die seit Monaten anhaltende tiefe Krise der Nationalelf verschärft sich."

Corriere dello Sport: "Flick zahlt einen hohen Preis für eine Mannschaft, die kaum Tore schießt, keinen echten Stürmer hat und in der Abwehr zu viele Gegentore kassiert. Der Coach steht vor der Entlassung."

Spanien

Marca: "Deutschland bleibt in der Krise: 1:4 gegen Japan, fünftes siegloses Spiel in Folge und Flick in Gefahr. Die Bilanz von Flick ist endgültig furchtbar. Die Partie gegen Japan war ein Desaster. Insgesamt zeigte sich Japan klar überlegen, nicht nur beim Ergebnis."

As: "Japan demütigt ein zielloses Deutschland. Die Zukunft seines Trainers Hansi Flick beginnt ernsthaft in Gefahr zu geraten. La Mannschaft bleibt in einer wahren Ergebniskrise."

England

BBC: "Der Druck auf Flick steigt."

Guardian: "Deutschland von Japan verdroschen, die Krise verschärft sich. Flicks Zukunft ist in ernster Gefahr."

Daily Mail: "Desaster für Deutschland. Mit 1:4 werden sie von Japan in einem Freundschaftsspiel verprügelt. Aber der angezählte Hansi Flick bekräftigt, dass er der richtige Mann ist, um die Gastgeber zur EM 2024 zu führen (obwohl er nur vier von 17 Spielen gewonnen hat)."

Mirror: "Deutschlands Trainer Hansi Flick ist unter enormem Druck, nachdem seine Mannschaft 4:1 von Japan geschlagen wird - und sein bizarrer Führungsstil von einer neuen Dokumentation offengelegt wurde."

Frankreich

L'Equipe: "Deutschland wird von Japan deklassiert und schlittert vor dem Duell mit Les Bleus noch tiefer in die Krise. Das wird Hansi Flick, der nach einer Reihe katastrophaler Leistungen unter Druck steht, sicherlich nicht helfen."

RMC Sport: "Nichts geht mehr in der deutschen Mannschaft. Neun Monate vor 'seiner' Euro 2024 ist Deutschland am Samstag daheim von Japan gedemütigt worden. Es bleibt bei einer Serie extrem beunruhigender Ergebnisse."

Österreich

Kronen-Zeitung: "DFB-Elf schlittert gegen Japan ins nächste Debakel. Die Mega-Krise in Deutschlands Fußball-Nationalteam hält auch gegen Japan an."

Kurier: "Ob Hansi Flick die Heim-EM noch als Teamchef im Amt erleben wird? Nach dem 1:4 gegen Japan muss der einst so erfolgreich gestartete Coach erneut viele kritische Fragen beantworten. Zehn Monate vor dem Turnier in Deutschland präsentiert sich das DFB-Team vor allem defensiv nicht wie ein Titelkandidat, sondern eher wie ein Außenseiter, der nichts bei einer Endrunde verloren hat."