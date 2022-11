Von Javier Cáceres, Doha

Wenn Costa Rica am Donnerstag gegen Deutschland zu einem entscheidenden WM-Gruppenspiel mit einem Torwart ohne Spielpraxis antritt, liegt das mittelbar auch am Emir von Katar. Vor geraumer Zeit, ein gutes Jahr ist es her, besuchte Tamim bin Hamad Al Thani den französischen Klub Paris Saint-Germain, der Katars Sportinvestmentgesellschaft QSI gehört. Dort tauschte er sich mit dem Staff von Chefcoach Mauricio Pochettino angeregt und freundlich über die Lage im Tor aus.

PSG hatte soeben den Torwart der italienischen Nationalmannschaft verpflichtet, den Europameister Gianluigi Donnarumma. Und es wurde unter anderem besprochen, was dieser Einkauf wohl für das Binnenklima bei PSG bedeuten könne. Bis zu diesem Zeitpunt war Costa Ricas Nationaltorwart Keylor Navas, ehedem Torwart bei Real Madrid, die unangefochtene Nummer eins bei PSG gewesen. Einer der beiden, Navas oder Donnarumma, könnte in so einer Lage zornig werden, habe der Emir dem Vernehmen nach gesagt - und eine Conclusio in den Raum gestellt, die man auch als Handlungsempfehlung deuten konnte.

Sorgt dafür, dass sich Navas ärgert, nicht Donnarumma! Das habe der Emir gesagt.

Jedoch: Es brach eine Zeit an, in der sich Navas und Donnarumma die Auftritte im Tor der Pariser teilten. Nicht gerade brüderlich, aber immerhin. Diese Zeit, sie endete mit Beginn dieser Saison - nach der Amtsübernahme des aktuellen PSG-Trainers Christophe Galtier. Navas nahm seine neue Situation stoisch hin, er saß jetzt dauerhaft auf der Bank. Die lauteste Klage, die ihm über die Lippen kam, war vor gut einer Woche in einem Interview mit der spanischen Zeitung El País zu lesen: "Wenn ich in meiner Mannschaft nicht spiele, so liegt das nicht an einem Mangel an Niveau, oder fehlender Form, sondern weil es jemanden gibt, der nicht will, dass ich spiele...", sagte er kryptisch, obschon jeder wusste, wer gemeint war. Nur: Es half ja nix! Zur WM reiste er ohne Praxis an. Und es gab in der Heimat Costa Rica manche, die in seinem Mangel an Übung einen der Gründe dafür sehen wollten, dass Navas im WM-Auftaktspiel gegen Spanien gleich sieben Mal hinter sich greifen musste. Denn Spanien siegte 0:7.

Es habe, wie Trainer Luis Fernando Suárez am Mittwoch berichtete, keinerlei Schuldzuweisungen gegeben. Sondern bloß eine Sitzung voller Selbstkritik. Er selbst, Suárez, sei der erste gewesen, der die Hand gehoben und Verantwortung auf sich genommen habe. Gefolgt von den Veteranen des Teams - unter ihnen Navas, der an den Toren der Spanier weitgehend unschuldig war. "Jeder von uns hat diese Niederlage persönlich genommen", sagte wiederum Mittelfeldspieler Celso Borges. Und jeder habe seinen Teil dazu beigetragen, dass Costa Rica wieder träumen darf - wegen des 1:0-Sieges gegen Deutschland-Bezwinger Japan im zweiten Gruppenspiel.

Es ist absehbar, dass die Blicke sich wieder auf Navas richten werden, der gegen die Japaner zu überzeugen wusste. Den Costa-Ricanern könnte im Gegensatz zu den Deutschen möglicherweise sogar ein Unentschieden reichen, um ins Achtelfinale kommen. Sollte Spanien auch noch gegen Japan früh führen, könnte sich das offensiv harmlose Costa Rica ins Achtelfinale mauern wollen. Und dann käme es wohl auch und vor allem auf Navas an. Er liebt es nach Auskunft von Suárez zwar nicht, im Mittelpunkt zu stehen, er macht seine Vorderleute gerne rund, wenn sie ihn zu vielen Interventionen zwingen. Aber wenn es dazu kommen und er der Herausforderung namens Deutschland standhalten sollte - der Heldenstatus daheim wäre Navas endgültig gewiss.

Andererseits, die tiefe Bewunderung seiner fünf Millionen Landsleute hat er jetzt schon sicher. Dank seiner Zeit bei Real Madrid, in der er unter anderem drei Champions-League-Titel holte. Dort hatte er übrigens ähnliche Probleme wie nun bei PSG: Beim spanischen Rekordmeister begab es sich einmal, dass ihm Ex-Trainer Zinédine Zidane sein Bedauern darüber erklärte, dass er auf die Bank müsse. Würde es nach ihm gehen, würde Navas spielen, soll Zidane dem "Tico" gesagt haben. Aber Real Madrids Präsident Florentino Pérez wolle Thibaut Courtois spielen sehen.

Auch dies nahm Navas ebenfalls vergleichsweise stoisch hin - was überrascht. Denn in seiner Heimat hat er eine Strahlkraft wie vor ihm nur der frühere Staatschef Óscar Arias, der Ende der 1980er Jahre den Friedensnobelpreis erhielt, oder Franklin Chang Díaz, der zwischen 1986 und 2002 sechs Mal als Astronaut der US-Raumfahrtbehörde NASA ins All flog.

Zugegeben, eine Qualifikation für ein Achtelfinale wäre nicht ganz so heldenhaft wie ein Flug in den Weltraum. Denn schon bei der WM 2014 erreichte Costa Rica mit Navas das Achtelfinale - und England und Italien flogen nach der Vorrunde heim.