Cristiano Ronaldo hat das Wochenende mit einem Appell eingeleitet. Es ist einer der seltenen Fälle, in denen sich der Fußballer an seine allein auf Instagram mehr als 207 Millionen Fans nicht mit einem Foto wendet, auf dem er zu sehen ist. Weil es auch ihm jetzt offenbar nicht um sein Leben ging, sondern um den Umgang mit dem sich global weiterverbreitenden Coronavirus. Die Welt, schreibt Ronaldo in dem am Freitag veröffentlichten Text, durchlebe gerade einen sehr schwierigen Moment, der größte Sorgfalt und Aufmerksamkeit von allen verlange.

"Ich spreche nicht als Fußballer zu euch, sondern als Sohn, Vater, als Mensch, der von den jüngsten Entwicklungen besorgt ist, die die ganze Welt beeinflussen. Es ist wichtig, dass wir die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Regierungen befolgen, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen." Und: "Der Schutz von Menschenleben muss über alle anderen Interessen gestellt werden."

Am Montag war der 35-Jährige mit seiner Lebensgefährtin und den vier Kindern in seine portugiesische Heimat gereist. Ronaldos Mutter hatte vor einer Woche einen Schlaganfall erlitten. Den zeitlichen Rahmen der Reise nach Madeira gibt allerdings die Pandemie vor: Erst, wenn sich die Situation in dem in Europa am stärksten betroffenen Italien wieder beruhigt hat, will der Stürmer von Juventus Turin zurückkehren - das Virus ist auch Ronaldo plötzlich sehr nahegekommen.

Sein 25-jähriger Teamkollege Daniele Rugani war am Mittwoch als erster Profi aus einer großen europäischen Liga positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gesamte, 121 Personen umfassende Team steht unter Quarantäne, was auch den früheren deutschen Nationalspieler Sami Khedira zu einem Aufruf animierte: "Wir bei Juventus Turin unterstützen das Sammeln von Geldspenden für Krankenhäuser in Turin und der Region Piemonte. Auch ihr könnt spenden, wenn ihr mögt", sagte der 32-Jährige in einem Video. Alle seien in einer Ausnahmesituation, der einzige Weg daraus sei der Zusammenhalt: "Junge Menschen helfen älteren, die gesunden den kranken."

Dass Juventus in der kommenden Woche nicht in der Champions League gegen Olympique Lyon antreten würde, war schnell klar. Die Serie A hatte da ihren Spielbetrieb bereits ausgesetzt, so lange wie in Deutschland die Bundesliga konnte die italienische Fußballoberklasse nicht an der Ausrichtung ihrer Partien festhalten - auch wenn sich ein paar der mächtigeren Klubs bis zum Dekret der Regierung noch dagegengestemmt haben sollen. Alle Sportveranstaltungen sind vorerst bis zum 3. April ausgesetzt. Die Serie A teilte nach einer Videokonferenz von Liga- und Vereinsvertretern mit, dass die nationalen Meisterschaften erst wiederaufgenommen werden könnten, wenn es die sanitären Bedingungen zulassen. Arbeitsgruppen würden sich der Bewältigung der Notfallsituation widmen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in der Serie A ist auf zehn gestiegen

Die Saison sofort zu beenden, zwölf Spieltage vor dem regulären Ende, ohne Meister? Das Klassement einfrieren mit Juventus als Meister? Noch ist alles offen. Der Präsident des italienischen Fußballverbandes FIGC, Gabriele Gravina, schließt jedoch aus, dass die Meisterschaft beim jetzigen Stand abgebrochen und für beendet erklärt wird. "Unser Hauptziel ist", sagte Gravina im Interview mit der römischen Tageszeitung Il Messaggero, "entsprechend der allgemeinen Lage in Italien die Meisterschaft nach Plan zu Ende zu führen."

Playoffs schloss er dabei als nützliche und spannende Lösung in der aktuellen Situation nicht aus. Die Bemühungen des Verbandes richten sich gerade vor allem auch auf die Europameisterschaft, die am 12. Juni beginnen und in zwölf Ländern ausgetragen werden soll. "Wir haben als erster Verband die Forderung gestellt, dass der internationale Spielkalender geändert wird. Angesichts der fortgeschrittenen Phase der Wettbewerbe muss man zuerst Meisterschaften, Champions League und Europa League zu Ende bringen", sagte Gravina.