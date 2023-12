Der frühere Trainer des französischen Fußball-Meisters Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, ist im Prozess um Rassismusvorwürfe freigesprochen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Nizza am Donnerstag mit. Der 57-Jährige musste sich wegen des Vorwurfs des Mobbings und der Diskriminierung in seiner Zeit beim OGC Nizza verantworten. Medienberichten zufolge hatte die Anklage ein Jahr Haft auf Bewährung und eine Geldstrafe in Höhe von 45 000 Euro für den Fußball-Trainer gefordert.