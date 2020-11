ManUnited patzt in Istanbul

Für Manchester United gab es eine Woche nach dem 5:0 über Leipzig eine Niederlage in Istanbul.

In Leipzigs Gruppe verliert das Team aus der Premier League überraschend. Dortmunds Gruppengegner Lazio spielt nur Remis bei Zenit St. Petersburg.

Die vermeintlich stärksten Champions-League-Gegner von RB Leipzig beziehungsweise Borussia Dortmund haben am dritten Spieltag Rückschläge kassiert. United verlor eine Woche nach dem 5:0 über RB überraschend 1:2 (1:2) bei Basaksehir Istanbul, Lazio kam bei Zenit St. Petersburg nur zu einem 1:1 (0:1).

Der frühere Bundesligaprofi Demba Ba (12.) erzielte das erste Tor für Basaksehir in der Champions League. Unmittelbar nach dem 2:0 durch Edin Visca (40.), der Ba bereits dessen Tor aufgelegt hatte, schlug Anthony Martial (43.) per Kopf für den englischen Rekordmeister zurück.

Lazio, am ersten Spieltag 3:1-Sieger gegen den BVB, musste in St. Petersburg ohne den früheren Dortmunder Torjäger Ciro Immobile auskommen. Medien berichteten von einem möglichen Zusammenhang mit dem Corona-Protokoll. Alexander Jerochin (32.) brachte den russischen Meister Zenit mit einem Volleyschuss in Führung, ehe Felipe Caicedo (82.) spät ausglich. Zenit hatte sowohl beim BVB (0:2) als auch gegen den FC Brügge (1:2) verloren.