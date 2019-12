Jürgen Klopp hat mit Titelverteidiger FC Liverpool sein "Endspiel" gewonnen und als Gruppensieger das Achtelfinale der Champions League erreicht. Die Reds siegten beim österreichischen Serienmeister RB Salzburg nach anfänglichen Problemen 2:0 (0:0) und verteidigten die Spitzenposition in der Gruppe E.

Anfangs haderte Klopp mit der Chancenverwertung seiner Reds - auch Salzburg kam zu guten Gelegenheiten. Naby Keita per Kopf (57.) und Mohamed Salah (58.) aus spitzem Winkel machten innerhalb von 100 Sekunden alles klar. "Es war sehr schwer. Sie haben so viele clevere Dinge gemacht, aber wir hatten wirklich große Chancen", sagte Klopp bei BT Sport: "Dann haben wir zwei wundervolle Tore erzielt, aber wir hätten sechs oder sieben erzielen können."

Abwehrspieler Virgil van Dijk erklärte bei DAZN: "Es war ein sehr hartes Spiel gegen einen starken Gegner. Wir wussten, dass es intensiv werden würde. Aber wir haben es gut gemacht. Zu Null gespielt, gewonnen, eine Runde weiter." Salzburg qualifiziert sich als Dritter immerhin für die Zwischenrunde der Europa League. Damit bleibt der FC Chelsea der einzige Titelverteidiger, der jemals in der Gruppenphase der Champions League scheiterte.

Leipzig schafft den Gruppensieg

RB Leipzig hat die Gruppenphase in der Champions League wie erhofft als Tabellenführer beendet. Der aktuell Bundesliga-Tabellenzweite kam bei Olympique Lyon zwar nicht über ein 2:2 (2:0) hinaus, behauptete aber mit elf Punkten die Tabellenführung in der Gruppe G. Vor 56.000 Zuschauern trafen Emil Forsberg (9.) und Timo Werner (33.) per Strafstoß für die Leipziger. Für Lyon waren Houssem Aouar (50.) und Memphis Depay (82.) erfolgreich.

Den Einzug ins Achtelfinale hatte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bereits am vorletzten Gruppenspieltag klargemacht. Als Tabellenführer genießen die Sachsen im Achtelfinale die Vorteile, gegen einen Tabellenzweiten zu spielen und das entscheidende zweite Duell zu Hause zu bestreiten. Die Auslosung ist am 16. Dezember. Für Leipzig ist es in der gut zehnjährigen Klubgeschichte die erste Teilnahme an der K.o.-Runde der Königsklasse.

Neapel gewinnt locker gegen Genk

Der SSC Neapel um den ehemaligen Bayern-Coach Carlo Ancelotti sicherte sich durch das 4:0 (3:0) gegen den belgischen Meister KRC Genk mit Trainer Hannes Wolf den zweiten Platz. Im Stadio San Paolo ebnete der frühere Leverkusener Arkadiusz Milik (3./26./38., Foulelfmeter) mit einem Hattrick den Weg. Es war der schnellste Hattrick ab Anpfiff gerechnet seit Zlatan Ibrahimovics Dreierpack gegen den RSC Anderlecht im Oktober 2013. Der Belgier Dries Mertens (75., Handelfmeter) erhöhte das Ergebnis schließlich.

Weiterhin qualifizierten sich Olympique Lyon (in der Leipzig-Gruppe) sowie der FC Chelsea (2:1 gegen Lille) und der FC Valencia (1:0 bei Ajax Amsterdam/Gruppe H). Ganz bitter für Ajax: Der Vorjahresfinalist rutschte in seiner Gruppe durch die Niederlage noch von Platz eins auf Platz drei. Für die Niederländer geht es nur in der Europa League weiter.