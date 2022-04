Von Sven Haist, Liverpool

Geht es nach den Fans, dann ist der Gewinn der Champions League in dieser Saison für den FC Liverpool bereits in die Sterne geschrieben. Fast pausenlos wiederholten die Zuschauer an der Anfield Road am Mittwochabend den Sprechgesang, wonach sich Liverpool nicht mehr aufhalten lasse ("We shall not be moved"). Schon am Vorabend, nach dem unerwarteten Aus des vermuteten Halbfinal-Gegners FC Bayern, machten die Buchmacher den Klub von Trainer Jürgen Klopp kurzerhand zum Favoriten auf den Henkelpokal. Sie stuften sogar die Wettquote für ein historisches, bislang nie erreichtes Quartett an Pokalen in einer Saison herab. Denn der Weg zu vier großen Titeln ist für Liverpool nun kürzer als je zuvor für einen Klub.

Neben dem bereits im Februar verbuchten Triumph im League Cup, dem Erreichen des Halbfinales im FA Cup und der vielversprechenden Ausgangslage in der Premier League (nur einen Punkt hinter Tabellenführer ManCity) steht Liverpool jetzt auch im Semifinale der Champions League - zum dritten Mal in fünf Jahren. Auf das souveräne 3:1 bei Benfica Lissabon im Hinspiel ließen die Reds daheim ein unterhaltsames 3:3 (1:1) folgen, das fürs Weiterkommen klar genügte. In zwei Wochen misst sich Liverpool in der Vorschlussrunde nun zunächst zu Hause statt mit dem gefürchteten deutschen Rekordmeister mit dem FC Villarreal, dem vermeintlich angenehmsten im Wettbewerb verbliebenen Gegner.

Kleiner Trost für Benfica: Zumindest an der Anfield Road reicht es noch zum Remis.

Angesichts der Professionalität, mit der Liverpool die Pflichtaufgabe Benfica abarbeitete, ist nicht davon auszugehen, dass der sechsmalige Europapokal-Gewinner das Duell mit dem Siebten der spanischen Liga auf die leichte Schulter nehmen wird. Trotz sieben Personalwechseln in der Startelf im Vergleich zum intensiven Titelgipfel am Sonntag bei City (2:2) kontrollierte Klopps Elf durchweg das Geschehen.

Bereits in der 21. Minute gelang Ibrahima Konaté, wie im Hinspiel, per Kopf nach einer Ecke die Führung. Nach Benficas 1:1 (32.) durch Gonzalo Ramos raubte ein Doppelschlag durch LFC-Stürmer Roberto Firmino (55./65.) alle Hoffnung der Portugiesen auf eine Aufholjagd. Ramon Jaremtschuk (73.) und Darwin Nunez (81.) sicherten Benfica zwar noch ein Remis in Anfield, aber nicht im Gesamtergebnis.