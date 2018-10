24. Oktober 2018, 22:57 Uhr Champions League Dortmund feiert 4:0 gegen Atlético

Borussia Dortmund gewinnt 4:0 gegen Atlético Madrid und ist nun Tabellenführer in der Gruppe A der Champions League.

Schalke 04 ist besser als in der Bundesliga, trifft das Tor allerdings nicht. Gegen Galatasaray Istanbul gibt es ein 0:0.

Borussia Dortmund hat in der Champions League den dritten Sieg im dritten Spiel geholt. Beim 4:0 (1:0) über Atlético Madrid zeigte der Fußball-Bundesligist am Mittwochabend eine starke Leistung. Dank der Treffer von Axel Witsel (38. Minute), Raphael Guerreiro (73./89.) und Jadon Sancho (84.) vor 66 099 Zuschauern sind die Dortmunder nun souveräner Tabellenführer in Gruppe A. Nach den vorherigen Erfolgen beim FC Brügge (1:0) und gegen AS Monaco (3:0) ist der Einzug ins Achtelfinale zum Greifen nahe.

Mit einer der besten Saisonleistungen hat der kriselnde FC Schalke 04 den Stresstest im Hexenkessel von Istanbul bestanden und seine Chancen auf das Achtelfinale in der Champions League gewahrt. Der 16. der Fußball-Bundesliga kam am Mittwochabend beim türkischen Meister Galatasaray Istanbul zu einem verdienten 0:0 und hat nun beste Aussichten, die K.o.-Runde in der Königsklasse zu erreichen. Vor rund 50 000 Zuschauern in der fast ausverkauften Arena scheiterte die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco einmal mehr an ihrer schlechten Chancenverwertung. Eine überragende Leistung bot Ersatzkeeper Alexander Nübel, der bei seinem Königsklassen-Debüt den Punkt mit überragenden Paraden sicherte. Schon im nächsten Königsklassen-Duell am 6. November kommt der türkische Rekordmeister zum Rückspiel nach Gelsenkirchen. Doch am Sonntag steht für Schalke erst einmal die schwere Auswärtsaufgabe in der Liga gegen RB Leipzig an.

