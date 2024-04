Champions League:Augsburg und Freiburg träumen

Der Vorstoß von Borussia Dortmund ins Halbfinale der Champions League lässt die Bundesliga sogar von sechs Startplätzen in der kommenden Saison der Königsklasse träumen. Sollte Deutschland den zweiten Platz in der Uefa-Jahreswertung behaupten, erhält die Bundesliga bekanntlich einen fünften Startplatz - davon könnte in der Liga auch Dortmund profitieren, das derzeit mit RB Leipzig um Platz vier kämpft. Sollte der BVB nun aber erstmals seit 1997 die Henkelpott-Trophäe gewinnen und in der Meisterschaft nur Fünfter werden - dann würde sich, falls die Bundesliga wirklich fünf Startplätze erkämpft, sogar der Tabellensechste für die Champions League qualifizieren, weil Dortmund als Titelverteidiger gesetzt wäre. Dies bestätigte die Uefa am Mittwoch.