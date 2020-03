Ubaldo "El Pato" Fillol sagt, dass er sich seit gut einer Woche in seinen Geburtsort San Miguel del Monte zurückgezogen habe, einen Ort in der Provinz Buenos Aires. Seit gut einer Woche deshalb, weil sich abzeichnete, was nun fast überall auf der Welt gilt: Distanzwahrung als oberstes Gebot, Quarantäne.

Es gebe dort viel Ruhe, sagt Fillol, 69 und Torwart der argentinischen Weltmeistermannschaft von 1978. Dies lasse Momente der Einkehr zu, um in eine unsichtbare "Schatztruhe" zu blicken, wie er ins Telefon sagt. Den Schlüssel zu dieser Truhe trage er im Herzen - und sie habe einen einzigen Inhalt: ein Gespräch über das Leben eines Torwarts, das er einst führte mit Amadeo Carrizo, dem legendären Torhüter von CA River Plate, der am 20. März im Alter von 93 Jahren verstarb. "Das ist mir so wichtig, dass ich es nicht teilen mag, verzeihen Sie", sagt Fillol ins Handy.

Amadeo Carrizo besuchte 2016 das Spiel von River Plate um die Recopa Sudamericana, dem südamerikanischen Pendant zum Uefa Super Cup. Die Argentinier gewannen den Pokal. (Foto: AFP)

Schon zu Lebzeiten durfte Amadeo Carrizo in der Zeitschrift El Gráfico über sich lesen, dass er "ein Meister ohne Epoche" sei. Denn sein Spielstil war Zeitspannen überdauernd überragend: "Amadeo war der erste Torwart mit einem anderen, sehr persönlichen Stil", sagt Fillol, der ebenfalls bei River Plate zu einem unvergänglichen Mythos und 1978 im eigenen Land Weltmeister wurde - mit einer ähnlich überragenden Leistung wie vier Jahre zuvor in Deutschland ein von ihm verehrter Kollege, den Fillol direkt erwähnt: "Wie geht es Sepp Maier? Er war für mich der beste deutsche Torwart, den ich je gesehen habe." Carrizo, sagt die Sportliteratur, war anders als Maier: "Der erste spielende Torwart", weiß Fillol.

Carrizo wurde in einem sagenhaften Fußball-Umfeld erwachsen

Hört man Schilderungen über Carrizo, sieht man Manuel Neuer vor sich. Carrizo war einer der ersten Torhüter, die Handschuhe trugen (vom legendären Russen Lew Jaschin bekam er ein Paar geschenkt, als Zeichen der Anerkennung). Doch er nahm den Ball gerne mit dem Fuß an, mit der Brust, spielte lange Pässe, dribbelte Gegner aus, um Konter einzuleiten.

"Früher spielten die Mannschaften mit zehn Spielern und einem Torwart. Mit Carrizo und später mit Fillol und Hugo Gatti beginnt eine Zeit, in der der Fußball mit elf Spielern gespielt wird, von denen einer den Ball in die Hand nehmen darf", erklärte einmal Argentiniens Weltmeistertrainer César Luis Menotti. Carrizo selbst sagte einmal: "Die Geschichte Rivers bedurfte eines Torwarts mit dieser Übersicht."

Das stimmte sehr wohl. Carrizo wurde in einem sagenhaften Fußballumfeld erwachsen, er spielte im Nachwuchsteam mit dem inzwischen verstorbenen Alfredo Di Stéfano, und das wiederum hieß auch: im Schatten der legendärsten Generation, die River Plate je hatte: "La Máquina".