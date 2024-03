Formel 1:Carlos Sainz klagt über Unwohlsein

Ferrari-Pilot Carlos Sainz klagt vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien über Unwohlsein. Wie die Scuderia am Mittwoch mitteilte, verließ der 29 Jahre alte Formel-1-Pilot die Strecke wieder und begab sich ins Hotel. Was genau Sainz hat, erklärte Ferrari nicht. Die Termine am Mittwoch, an dem unter anderem Medien- und Sponsorenarbeit auf dem Jeddah Corniche Circuit anstanden, nahm Sainz nicht wahr.