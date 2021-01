Meldungen im Überblick

Fußball, Bundesliga: Der FC Schalke 04 will einem Medienbericht zufolge darüber beraten, ob eine vom früheren Klubchef Clemens Tönnies (64) angebotene finanzielle Hilfe in Anspruch genommen werden soll. "Wir haben die Verpflichtung, uns damit zu beschäftigen und alles Für und Wider im Sinne von Schalke 04 abzuwägen", sagte der jetzige Aufsichtsratsvorsitzende und Tönnies-Nachfolger Jens Buchta den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch).

Der frühere Vereinschef Tönnies hatte sich im Vorjahr im Zuge der Corona-Krise in seinem Fleischbetrieb beim FC Schalke zurückgezogen. Dringend notwendige Zugänge durch ein Darlehen von Tönnies zu finanzieren, werde beim finanziell angeschlagenen Fußball-Bundesligisten jedoch nicht erwogen, hieß es. Der Tabellen-Letzte sucht im Kampf gegen den Abstieg noch Verstärkungen im Angriff und auf der Rechtsverteidiger-Position.

Da Tönnies über eine Firma ("Böklunder") nach wie vor zu den Sponsoren des Revierklubs zähle, sei es dem Bericht zufolge eine Möglichkeit, dieses Engagement auszuweiten oder vorzeitig zu verlängern und so mögliche Spielertransfers zu finanzieren. Zuletzt hatte Sportvorstand Jochen Schneider ein weiteres finanzielles Engagement von Tönnies nicht kategorisch ausgeschlossen. "Das werden wir intern klären und besprechen."

Die Entscheidung über eine Ausweitung des Sponsorings soll dem Medienbericht zufolge noch in dieser Woche fallen und müsse von Aufsichtsrat und Vorstand gemeinsam getroffen werden. Tönnies strebe jedoch kein Amt mehr im Verein an, hieß es weiter. Auch ein Einstieg als Investor im Fall einer späteren Ausgliederung der Profiabteilung sei für Tönnies kein Thema. Von diversen Fan-Gruppierungen wird eine neuerliche Einmischung des Fleischfabrikanten in Klubangelegenheiten äußerst kritisch gesehen.

Fußball, England: Jose Mourinho greift im Ligapokal nach dem ersten Titel seiner Amtszeit bei Tottenham Hotspur. Durch ein 2:0 (1:0) im Halbfinale gegen Zweitligist FC Brentford zogen die Spurs zum ersten Mal seit 2015 wieder ins Endspiel ein und bestätigten zugleich ihren Aufwärtstrend nach der Durststrecke im Dezember. Im Finale trifft Mourinhos Mannschaft auf den Sieger des zweiten Semifinales am Mittwoch zwischen Rekordmeister Manchester United und Cupverteidiger Manchester City. Die Tore am Dienstag erzielten Moussa Sissoko (12.) und Heung-Min Son (70.). Am Samstag hatte Tottenham in der Premier League durch ein 3:0 bei Aufsteiger Leeds United den ersten Punktspielsieg seit dem 6. Dezember gefeiert.