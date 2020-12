Elegant am Ball: Florian Wirtz (re.) ist längst in der Bundesliga angekommen.

Meldungen im Überblick

Fußball, Bundesliga: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat seinen talentierten Nachwuchsspieler Florian Wirtz mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet. Dies teilte der Club am Mittwoch mit. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler, der beim 1. FC Köln ausgebildet wurde, steht seit Januar 2020 im Team der Leverkusener und feierte am 18. Mai sein Bundesliga-Debüt.

"Florian hat unsere ohnehin großen Erwartungen in seinem ersten Jahr bei den Profis schon weit übertroffen. Wenn er so weiterarbeitet und seine Entwicklung in dieser Form vorantreibt, wird er mit Sicherheit eine tolle Karriere machen", sagte Sportgeschäftsführer Rudi Völler. Wirtz hat sich schnell eingelebt bei den Profis und absolvierte in diesem Jahr 27 Pflichtspiele für Bayer.

"Wie mich das Trainerteam und die Mannschaft hier aufgenommen haben und wie sich die Clubführung um mich kümmert - das alles ist total imponierend. Ich spiele hier in einer super Truppe und glaube fest daran, dass wir zusammen etwas gewinnen können. Wir sind auf einem guten Weg, das kann ich an jedem Trainingstag sehen", sagte der Junioren-Nationalspieler.

Basketball, NBA: Nationalspieler Dennis Schröder hat ein herausragendes Pflichtspieldebüt für die Los Angeles Lakers gegeben, den Saisonstart mit dem NBA-Titelverteidiger aber verloren. Der Champion verlor im Stadtduell mit den Los Angeles Clippers am Dienstagabend (Ortszeit) 109:116. Zugang Schröder spielte von Beginn an und kam auf 14 Punkte, 12 Rebounds und 8 Vorlagen. Damit war der 27-Jährige der beste Spieler seines Teams bei den Rebounds und Assists.

Im ersten Spiel der auf 72 Hauptrunden-Partien je Team verkürzten Saison gewannen die Brooklyn Nets zuvor ihr Heimspiel gegen die Golden State Warriors 125:99. Warriors-Star Stephen Curry kam auf ein Double-Double aus 20 Punkten und 10 Vorlagen, bei den Nets war Kyrie Irving mit 26 Zählern der beste Werfer.

Bundesliga, Mainz 05: Sportvorstand Rouven Schröder und der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 gehen getrennte Wege. Der 45-Jährige einigte sich mit den Mainzern auf eine vorzeitige Beendigung seines bis 2024 datierten Vertrages. Das teilte der Klub am Dienstagabend mit.

"Die Entscheidung, den Verein zu verlassen, ist mir nicht leicht gefallen. Mainz 05, der Verein, die Mannschaft, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Stadt sind mir in den vergangenen Jahren ans Herz gewachsen, das legt man nicht so einfach ab", sagte Schröder: "Allerdings muss ich für meine Arbeit und für meinen Einsatz zu 100 Prozent hinter dem stehen, was ich mache. Ich hatte nun das Gefühl, dass es für den Verein und für mich besser ist, den Weg frei zu machen, so dass sich Mainz 05 insgesamt neu aufstellen kann."

Ob Ex-Manager Christian Heidel zurückkehrt, ist derweil offen. Heidel sollte als zusätzliches Mitglied neben Stefan Hofmann, Rouven Schröder und Jan Lehmann in den Vorstand rücken. Heidel hat sich aufgrund der aktuellen Entwicklung nun Bedenkzeit erbeten.

Unklar ist auch weiterhin die Zukunft von Trainer Jan-Moritz Lichte (40) vor dem Pokalspiel gegen den Zweitligisten VfL Bochum (Mittwoch, 20.45 Uhr/Sky). Der FSV liegt mit nur sechs Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz, auf den Relegationsplatz fehlen zum Jahreswechsel bereits vier Punkte. In elf Partien holte das Team unter dem Trainer-Newcomer aber nur einen Sieg und drei Unentschieden. In den jüngsten drei direkten Duellen mit Abstiegskontrahenten aus Bielefeld, Köln und Bremen setzte es drei Niederlagen.

Wintersport, Ski alpin: Linus Straßer hat im letzten Ski-Weltcup vor der kurzen Weihnachtspause mit einem Spitzenplatz im Slalom von Madonna di Campiglio überzeugt. Der Münchner Skirennfahrer wurde am Dienstag bei dem Flutlichtrennen in Italien starker Sechster. Er hatte nur 0,54 Sekunden Rückstand auf Sieger Henrik Kristoffersen und steigerte sich deutlich im Vergleich zu Rang 18 am Montag in Alta Badia. Der Norweger verwies seinen Landsmann Sebastian Foss-Solevaag (+0,33) und den Südtiroler Alex Vinatzer (+0,34)auf die Plätze. Als zweiter Deutscher im Finale kam Sebastian Holzmann auf Platz 25 (+1,43). Nach Weihnachten geht es am Montag mit einer Herren-Abfahrt in Bormio und einem Riesenslalom der Damen in Semmering weiter.