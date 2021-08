Der Flügelspieler will offenbar einen Wechsel erzwingen. Manchester Citys Benjamin Mendy bleibt in Untersuchungshaft, Real Madrid bindet mit Casemiro den nächsten Leistungsträger langfristig.

Fußball, Bundesliga: Flügelstürmer Filip Kostic hat nach am Freitag das Abschlusstraining von Eintracht Frankfurt vor dem Bundesliga-Gastspiel bei Arminia Bielefeld verweigert. Wie der Verein bestätigte, hat der 28 Jahre alte Serbe zudem Trainer Oliver Glasner mitteilen lassen, dass er nicht mit den Hessen zum Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) reisen und den Verein verlassen will. Kostic wird heftig von Lazio Rom umworben.

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche bestätigte den Vorfall auf dpa-Anfrage. "Natürlich irritiert uns das Vorgehen von Filip sehr. Wir haben ihn immer als charakterfesten Profi kennengelernt, deshalb sind wir über sein Verhalten sehr überrascht - vor allem deshalb, weil er noch einen laufenden Vertrag bei uns hat und es gar kein Angebot gibt", sagte Krösche.

Kostic will sich offenbar aus seinem bis 30. Juni 2023 gültigen Vertrag bei der Eintracht streiken. Sein Marktwert liegt bei 35 Millionen Euro. Lazio soll aber nur 15 Millionen Euro zahlen wollen. Für diese Ablöse werden die Hessen ihren Leistungsträger mit größter Wahrscheinlichkeit nicht ziehen lassen. "Eintracht Frankfurt lässt sich nicht unter Druck setzen", bekräftigte Krösche.

Radsport, Deutschland Tour: Für Radprofi Rick Zabel ist die Deutschland Tour vorzeitig beendet. Der 27 Jahre alte Profi vom Team Israel Start-Up Nation kam am Freitag auf der zweiten Etappe der viertägigen Rundfahrt von Sangerhausen nach Ilmenau auf einer Kopfsteinpflaster-Passage zu Fall und musste das Rennen wenig später beenden. "Ich habe es nach dem Sturz noch einmal probiert, musste aber einsehen, dass ich den Lenker nicht mehr richtig festhalten konnte. Ich gehe aber davon aus, dass es nur Prellungen sind", sagte Zabel der ARD kurz vor dem Röntgen im Krankenhaus in Ilmenau.

Der Norweger Alexander Kristoff hat die zweite Etappe später gewonnen. Der Routinier siegte am Freitag nach 180,6 Kilometern von Sangerhausen nach Ilmenau im Sprint vor den beiden deutschen Sprintern Phil Bauhaus und Pascal Ackermann. Am Vortag hatte noch Ackermann in Schwerin triumphiert. Das dritte Teilstück der viertägigen Rundfahrt führt am Samstag über 193,9 Kilometer von Ilmenau nach Erlangen. Der Gesamtsieger wird am Sonntag in Nürnberg gekürt, wo das Rennen nach insgesamt 720,5 Kilometern zu Ende geht.

Fußball, Premier League: Der französische Fußball-Nationalspieler Benjamin Mendy bleibt in Untersuchungshaft. Dies entschied ein Gericht im englischen Chester nach einer Anhörung am Freitag. Dem 27-Jährige werden Vergewaltigung in vier Fällen sowie ein weiterer sexueller Übergriff zur Last gelegt. Die Vorfälle sollen zwischen Oktober 2020 und August 2021 stattgefunden haben.

Bereits am Donnerstag war Mendy von seinem Klub Manchester City suspendiert worden. "Die Angelegenheit ist Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens und der Klub kann daher keine weiteren Stellungnahmen abgeben, bis dieses Verfahren abgeschlossen ist", teilte City dazu mit.

Fußball, Transfermarkt: Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat einen weiteren Leistungsträger langfristig gebunden. Der brasilianische Mittelfeldspieler Casemiro verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis Sommer 2025. Das teilten die Königlichen am Freitag mit. Der 29-Jährige spielt seit 2013 für die Madrilenen und absolvierte bislang 288 Pflichtspiele.

Außerdem unterschrieb Mittelfeldspieler Federico Valverde einen neuen Vertrag. Der Uruguayer verlängerte seinen Kontrakt bis Sommer 2027. Zuvor hatten bereits Torhüter Thibaut Courtois (bis 2026) und Stürmer Karim Benzema (bis 2023) ihre Verträge bei Real Madrid verlängert.

Fußball, 2. Bundesliga: Werder Bremen hat sich mit einem weiteren Angreifer verstärkt. Zwei Tage nach der Verpflichtung von Marvin Ducksch gab der Erstliga-Absteiger am Freitag den Transfer von Roger Assalé bekannt. Der 27 Jahre alte Außenstürmer von der Elfenbeinküste wird für ein Jahr vom französischen Zweitligisten FCO Dijon ausgeliehen, danach besitzen die Norddeutschen eine Kaufoption.

"Wir haben die Karriere von Roger bereits in den vergangenen Jahren intensiv verfolgt. Er ist ein wuchtiger, schneller und dribbelstarker Offensivspieler, der mit seinen Aktionen für viel Belebung im Spiel sorgen kann", sagte Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann. Am Mittwoch hatte Werder bereits Mittelstürmer Ducksch von Hannover 96 geholt.