Die Kräfteverhältnisse in Europas Fußball könnten sich erneut verschieben: Nach übereinstimmenden Berichten steht Cristiano Ronaldo vor einem Umzug nach Manchester - Real Madrid will offenbar eine Wundersumme für Kylian Mbappé zahlen.

Der Transfersommer im europäischen Fußball ist längst noch nicht vorbei - zwei überaus gewichtige Personalien stehen offenbar kurz vor dem Abschluss: Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappe könnten in Kürze den Verein wechseln. Das würde die Kräfteverhältnisse noch einmal durcheinander wirbeln. So rückt etwa der Transfer Ronaldos zu Manchester City immer näher. "CR7 ist noch kein Spieler von Manchester City, aber es fehlt nur noch ein Schritt", schrieb die Gazzetta dello Sport, Juve würde zudem bereits nach einem möglichen Nachfolger suchen.

Ronaldo will nicht mehr für Juve spielen

Und Sky Sport Italia berichtete, der Portugiese habe bereits seinen Spind in der Umkleidekabine geräumt und verspüre keine große Lust mehr, am Samstag gegen den FC Empoli zu spielen. Mit Manchester soll sich Ronaldo bereits über die Vertragsmodalitäten geeinigt haben. Angeblich ist der Angreifer, der in Turin noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, bereit, in Manchester unter Teammanager Pep Guardiola auf die Hälfte seines bisherigen Gehalts zu verzichten. In England würde der Portugiese laut AS "nur" noch rund 15 Millionen Euro verdienen, er soll einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

In der Frage der Ablöse für den Europameister von 2016 liegen Juventus und City aber offenbar weit auseinander. Im Gespräch sind 25 Millionen Euro, aber auch ein Tauschgeschäft mit Raheem Sterling oder Gabriel Jesus sei denkbar. Nach der Verpflichtung von 118-Millionen-Mann Jack Grealish sucht Guardiola weiter nach einem Ersatz für den zum FC Barcelona abgewanderten Stürmer Sergio Agüero, der umworbene Harry Kane bleibt bei Tottenham Hotspur.

Real bessert Angebot für Mbappé auf

Gleichzeitig könnte sich sich auch der Abschied von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain konkretisieren. Der Hauptstadtklub aus Paris hat nach Medienberichten das verbesserte Angebot von Real Madrid für den Stürmer akzeptiert. Nach Angaben der französischen Zeitung L'Equipe sei man nun bereit, über den Transfer zu verhandeln. Der Wechsel des französischen Weltmeisters soll deshalb unmittelbar bevorstehen.

Der britische Sender Sky Sports und auch andere Medien hatten am Donnerstag ohne Nennung von Quellen berichtet, dass Real sein Angebot auf 170 Millionen Euro erhöht haben soll. Es gibt allerdings auch Spekulationen, das 180 Millionen Euro inklusive Boni geboten worden seien. Eine erste Offerte der Madrilenen in Höhe von 160 Millionen Euro hatte PSG am Mittwoch zurückgewiesen. Eine Stellungnahme von Real oder von Paris zu den Berichten lag zunächst nicht vor.

Der 22 Jahre alte Stürmer hat sich bisher geweigert, den am 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrag mit dem Vizemeister der Ligue 1 zu verlängern. Er will sich nach übereinstimmenden Medienberichten seinen Jugendtraum erfüllen und zu Real wechseln, wo die beiden Ex-Bayern-Profis Toni Kroos und David Alaba unter Vertrag stehen. Im kommenden Sommer könnte Mbappé zwar ablösefrei wechseln. Dass Real Madrid ihn aber ein Jahr früher holen möchte, könnte dennoch nicht nur sportlich, sondern auch finanziell Sinn ergeben.

Denn der Franzose würde im nächsten Jahr nach spanischen Medienberichten ein Handgeld von bis zu 100 Millionen Euro dafür kassieren wollen, dass er die Madrilenen keinen Cent Ablöse kosten würde. PSG-Sportdirektor Leonardo hatte am Mittwoch im Interview mit dem französischen Sender RMC Sport das 160-Millionen-Angebot Reals bestätigt, aber betont, diese Summe sei noch "sehr weit entfernt" von dem, was Mbappé heutzutage wert sei.

Zudem erhalte dessen ehemaliger Klub AS Monaco einen Teil des Geldes. Der frühere brasilianische Nationalspieler hob hervor, man wolle Mbappé halten. Der Stürmer war im Sommer 2017 als Leihgabe von Monaco nach Paris gewechselt. Ein Jahr später zogen die Hauptstädter die Kaufoption in Höhe von 145 Millionen Euro. Aufgrund der vereinbarten Bonuszahlung kann die Ablöse aber auf 180 Millionen ansteigen. Diese wird fällig, wenn Mbappé bei PSG verlängert oder vor 2022 verkauft wird. In bisher 174 Pflichtspielen für PSG erzielte er 133 Tore.