Eintracht Frankfurt hat den Vorsprung auf Platz sieben in der Fußball-Bundesliga weiter ausgebaut. Der Tabellensechste siegte gegen den direkten Verfolger TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag 3:1 (1:1) und liegt nun sieben Punkte vor den Nordbadenern. Robin Koch (32. Minute), Eric Junior Dina Ebimbe (50.) und Mario Götze (64.) schossen vor 57 000 Zuschauern die Eintracht-Tore.

"Es war kein gutes Spiel von uns, nach der roten Karte standen wir defensiv etwas besser, aber mit einem Mann weniger ist es schwierig, insgesamt haben wir zu schlecht verteidigt", sagte Hoffenheims Florian Grillitsch bei DAZN. "Die roten Karten sind uns entgegengekommen", sagte Torschütze Götze: "Es war im Kollektiv sehr, sehr gut. Offensiv, defensiv - es ist uns gut gelungen."

Hoffenheim war durch John Anthony Brooks (6.) in Führung gegangen, der Abwehrspieler sah kurz darauf die rote Karte (22./Notbremse). In der 78. Minute wurde auch Innenverteidiger-Kollege Ozan Kabak nach wiederholtem Foulspiel des Feldes verwiesen.

Freiburg gewinnt in Bochum

Zuvor hat der SC Freiburg hat seine Sieglos-Serie mit einem Erfolg beim VfL Bochum beendet. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich gewann 2:1 (1:0). Für Freiburg war es der erste Triumph in der Liga nach zuvor sechs Partien ohne Erfolgserlebnis.

"Extrem viel Druck" sei abgefallen, sagte Freiburgs Torschütze Michael Gregoritsch bei DAZN: "Am Ende waren wir ein bisschen am Schwimmen. Das Selbstvertrauen in der Bundesliga ist nicht allzu groß, wir sind froh, dass wir es über die Runden gebracht haben. So ein Sieg ist wichtig für die Moral." Maximilian Eggestein (36. Minute) und Michael Gregoritsch (53.) erzielten die Tore für die Breisgauer.

Bayern-Bezwinger Bochum verpasste dagegen eine weitere Gelegenheit, sich endgültig aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. Seit dem 3:2 gegen die Münchner kassierten die Westfalen drei Niederlagen in Folge, liegen aber noch sieben Punkte vor dem Relegationsplatz.