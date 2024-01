1. FC Köln:Wieder ohne Uth

Kaum ist der neue Trainer Timo Schultz beim 1. FC Köln angekommen, geht die Pechsträhne des abstiegsbedrohten Bundesligisten weiter: Offensivspieler Mark Uth droht eine Fortsetzung seiner langen Verletzungsgeschichte. Der 32-Jährige erlitt im Testspiel am Samstag bei Rot Weiss Essen (4:4) eine Knieverletzung. Das bestätigte der Verein am Sonntag nach einer MRT-Untersuchung, ohne eine Diagnose zu nennen. Uth werde "vorerst pausieren" müssen, hieß es nur. Damit fällt der wichtige Angreifer auf alle Fälle für das Heimspiel zum Bundesliga-Start ins neue Jahr gegen Heidenheim am kommenden Samstag aus - und wohl noch länger.