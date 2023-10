Simon Zachenhuber nennt sich selbst "El Matador", was mit der Fernsehshow "Let's Dance" zu tun hat. Dort tanzte Zachenhuber, der 25-jährige Eittinger, 2021 sehr passabel Tango und Paso Doble - letzterer gilt als tänzerische Darstellung des Stierkampfes - und wurde vor einem Millionenpublikum Vierter. Zachenhubers eigentlicher Beruf ist allerdings der Boxsport, aber auch den betreibt er gerade ziemlich erfolgreich. Am Samstag verteidigte der Supermittelgewichtler in der Münchner Kulturhalle Zenith seine beiden Europameistertitel der IBF und WBA, die er im vergangenen Juli gegen den "Gorilla" Armen Yepremyan gewonnen hatte.