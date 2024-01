Borussia Dortmund:Warten auf Sancho

Eine Woche vor dem Rückrundenstart in der Bundesliga ist Borussia Dortmund noch nicht in Form. Der BVB kam am Samstag in einem Testspiel über viermal 30 Minuten gegen den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar nicht über ein 2:2 hinaus. Auch abseits des Rasens konnte der Klub im Bemühen um eine Ausleihe von Angreifer Jadon Sancho noch keinen finalen Durchbruch vermelden.

Im spanischen Marbella brachten Evangelos Pavlidis und Jens Odgaard Alkmaar in Anwesenheit von Nationalmannschafts-Sportdirektor Rudi Völler zunächst 2:0 in Führung. Marcel Sabitzer und Marco Reus sorgten immerhin noch für das Dortmunder Unentschieden. Während die Borussen zunächst offensiv harmlos blieben, riss eine personell erneuerte BVB-Mannschaft später dank einer Leistungssteigerung das Geschehen an sich. "Wir müssen das Spiel ganz klar in zwei Hälften teilen", bilanzierte Dortmunds Trainer Edin Terzic, der mit den zweiten 60 Minuten leben konnte: "Am Ende wollten wir aber gewinnen und sind daher nicht zufrieden."

Zum angestrebten Wechsel und der Hängepartie rund um Sancho, der mutmaßlich von Manchester United zurückkehren soll, wollte sich Terzic nicht näher äußern: "Ich verfolge das, aber wenn es was zu vermelden gibt, machen wir das", sagte der Coach. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten soll der für Samstag geplante Flug des ehemaligen BVB-Profis mit einem Privatflieger von Manchester nach Marbella annulliert worden sein. Offenbar hakt es noch bei wesentlichen Details der Verhandlungen. Sanchos Vertrag in England läuft noch bis Juni 2026. Von 2017 bis 2021 stand der englische Nationalspieler bereits bei Borussia Dortmund unter Vertrag.