Das Auftakttraining zum Bob-Weltcup in Altenberg ist von zwei schweren Stürzen überschattet worden. Zweierbob-Weltmeister Johannes Lochner aus Berchtesgaden stürzte mit dem Viererbob in der Kurvenpassage 13/14, ebenso der Schweizer Pilot Michael Vogt. "Wir klären gerade ab, ob im Bereich Halswirbel bei Hansi etwas passiert ist", sagte Cheftrainer René Spies am Mittwoch.

Leichte Entwarnung gibt es für Anschieber Erec Bruckert, der aus dem Gefährt geschleudert wurde. Er wurde danach zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren. Lochner, so viel steht fest, wird auf keinen Fall am Weltcup an diesem Wochenende teilnehmen. "Jetzt müssen wir schauen, ob es für die WM in Winterberg reicht", sagte Spies. Die Titelkämpfe im Hochsauerland beginnen in der kommenden Woche, Lochner galt als einer der Favoriten.

Noch schlimmer stürzte der Schweizer Bob in dieser schwierigen Passage. Michael Vogts Anschieber Sandro Michel wurde ebenfalls aus dem Bob geschleudert. Nach dem Sturz rutschte der 210 Kilogramm schwere Schlitten vom ansteigenden Zielauslauf über die Bahn zurück und erwischte den benommen auf dem Eis liegenden Schweizer mit voller Wucht. In einer solchen Situation kann ein Viererbob eine Geschwindigkeit von rund 50 bis 60 Kilometer pro Stunde erreichen. Dabei verletzte sich Michel offenbar schwer. Der 27-Jährige wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Dresden geflogen.

Wie die Schweizer Tageszeitung Blick berichtete, ist er nach einer Operation außer Lebensgefahr und in einem stabilen Zustand. Der Veranstalter, die Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH, wollte sich nicht zu Details äußern und verwies auf ein zu erwartendes Statement des Weltverbandes IBSF.