Meldungen im Überblick

Biathlon, Lesser: Der ehemalige Weltmeister Erik Lesser beendet am Saisonende seine Biathlon-Karriere. "Für mich war's das. Ich packe jetzt hier meine Sachen zusammen, mache noch meine drei Weltcups und dann: Adios Amigos! Dann reicht es für mich und das passt auch ganz gut", sagte der 33-Jährige am Donnerstag in seinem Podcast "Das Biathlon-Doppelzimmer". Demnach verzichtet der Thüringer etwas überraschend auf die Heim-WM der Skijäger 2023 in seinem Wohnort Oberhof. "Viele werden jetzt fragen: Warum machst du nicht die WM daheim in Oberhof? Aber das ist halt wieder noch ein Jahr Schinderei", sagte Lesser vor den letzten Rennen seiner Laufbahn.

Nach Arnd Peiffer und Simon Schempp im Vorjahr verlässt damit ein weiterer Routinier das Team des Deutschen Skiverbandes. Lesser holte in seiner Laufbahn 2015 zwei WM-Titel in der Verfolgung und mit der Männerstaffel, zudem gewann er insgesamt drei olympische Medaillen, zwei davon 2014 in Sotschi. Bei seinen letzten Spielen vor zwei Wochen in Peking ging der zweimalige Weltcupsieger leer aus. Für Lesser stehen noch die Weltcups im finnischen Kontiolahti, in Otepää/Estland und zum Abschluss in Norwegens Hauptstadt Oslo auf dem Programm. "In der Wiege des Wintersports darf ich Tschüss sagen, hoffentlich im Massenstart. Das ist ein ganz runder Abgang", sagte Lesser in dem Podcast, der er zusammen mit Kumpel Peiffer macht.

Formel 1, Red Bull: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat seinen Vertrag bei Red Bull um weitere fünf Jahre bis Ende 2028 verlängert. "Ich liebe dieses Team, und das letzte Jahr war einfach unglaublich. Unser Ziel, seitdem wir 2016 zusammenkamen, war es, die Meisterschaft zu gewinnen, und das haben wir geschafft, also geht es jetzt darum, die Nummer eins langfristig auf dem Auto zu halten", erklärte der 24-jährige Niederländer am Donnerstag. Verstappens aktueller Vertrag lief Ende 2023 aus.

Red-Bull-Teamchef Christian Horner erklärte: "Unser unmittelbarer Fokus liegt darauf, den Weltmeistertitel von Max zu behalten, aber dieser Vertrag zeigt auch, dass er ein Teil der langfristigen Planung des Teams ist." Verstappen fährt seit 2015 in der Formel 1, seit 2016 für Red Bull. Im vergangenen Jahr wurde er erstmals Weltmeister. Verstappen hatte sich in einem irren WM-Finale gegen Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton Ende 2021 seinen Premierentitel gesichert.