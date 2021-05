Streetball wird olympisch: Beim Qualifikationsturnier in Graz tritt Satou Sabally mit der deutschen Nationalmannschaft an. Ein Gespräch über Freestyle auf dem Platz und Impulse für den Frauensport.

Interview von Jonas Hüster

Sollte Olympia wie geplant stattfinden, kommt es in Tokio zum Debüt einer neuen Spielsport-Disziplin: 3x3-Basketball. Die Freiluft-Variante begeistert auch Profis wie Satou Sabally. Die 23 Jahre alte Berlinerin spielt normalerweise in der US-Liga WNBA für die Dallas Wings im herkömmlichen Modus Fünf gegen Fünf. Ab dem heutigen Donnerstag tritt sie mit drei Kolleginnen aus dem Nationalteam beim 3x3-Turnier in der Steiermark an, Ziel ist die Olympia-Qualifikation. Gespielt wird natürlich draußen: auf dem Grazer Hauptplatz.