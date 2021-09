Der FC Bayern muss acht Stammkräfte ersetzen und verliert den Auftakt in der Bundesliga gegen Ulm. Am Donnerstag zum Euroleague-Auftakt gibt es Hoffnung auf zwei Rückkehrer.

Von Ralf Tögel

Es war ein kleiner Versprecher, der Jaka Lakovic da über die Lippen kam: "Dieses Team ist für das Top Four gebaut." Das Top Four? Vielleicht war dem Basketballtrainer von Ratiopharm Ulm das Halbfinale des vergangenen Pokalwettbewerbs im Audi Dome noch im Sinn, das die gastgebenden Münchner erst nach zweimaliger Verlängerung verloren. Lakovic korrigierte sich sofort, er habe natürlich die Euroleague-Endrunde gemeint, also das Final Four. Das war aber einer von wenigen Schnitzern, die den Ulmern am Sonntagabend unterliefen. Denn die Gäste düpierten den favorisierten FC Bayern nach Verlängerung mit 86:83 Punkten im ersten Spiel der Bundesligasaison - in heimischer Halle. Ein Triumph, der angesichts der Umstände aber nicht einmal überraschend kam.

Denn die Schwaben haben eine richtig starke Auswahl zusammengestellt, mit herausragenden Akteuren wie den aus der NBA von den Chicago Bulls gewechselten Brasilianer Cristiano Felicio. Der 2,11 Meter große und 122 Kilogramm schwere Center-Koloss offenbarte zwar noch ein paar Anpassungsprobleme an das Ulmer Spiel, überzeugte dennoch anhand seiner individuellen Qualität mit 18 Zählern, viele in der entscheidenden Schlussphase. Noch besser agierte Ulms Spielmacher Semaj Christon, der bereits in fast allen europäischen Topligen engagiert war und 27 Punkte und 14 Assists beisteuerte. Es darf noch einiges von dieser Auswahl erwartet werden, zumal Lakovic noch mangelndem Spielfluss beklagte.

Acht Spieler fehlen verletzt, dafür überzeugen drei Neuzugänge auf ganzer Linie

Von den Problemen der Bayern habe er gewusst; dass gerade mal zehn gesunde Akteure aus dem durch Corona und Verletzungen ausgedünnten Kader spielbereit waren, habe ihn doch überrascht. Darunter Mohamed Sillah aus dem Pro-B-Team, dazu Joshua Obiesi, Jason George und Marvin Ogunsipe, die weder im Final Four noch im Top Four erste Wahl sein dürften. Dafür saßen hinter der Bank säuberlich aufgereiht jene Akteure, die dem Spiel wohl eine andere Richtung gegeben hätten. Center Othello Hunter etwa, der das Final Four bereits gewonnen hat und Ulms Felicio sicher größere Probleme bereitet hätte. Kapitän Nihad Djedovic, Center Leon Radosevic, Paul Zipser und Corey Walden, alles erfahrene und erprobte Kräfte. Andreas Obst, Vladimir Lucic und Gavin Schilling waren erst gar nicht in der Halle. Dennoch hätte es beinahe zum Sieg gereicht, weil die Zugänge Darrun Hilliard, Augustine Rubit und Deshaun Thomas von der ersten Sekunde an ihre Klasse bewiesen.

Es war ja die Frage, wie der so geniale wie aufbrausende Spielmacher Wade Baldwin zu ersetzen sein würde. Hilliard gab eine Antwort: Der 28-Jährige war der überragende Bayern-Akteur auf dem Feld, glänzte nicht nur mit 26 Punkten, sondern auch mit sehr effektiver Abwehrarbeit. Hilliard, im Vorjahr noch bei ZSKA Moskau unter Vertrag, war es auch, der sein Team mit dem letzten Wurf zum 75:75 nervenstark in die Overtime warf. Auch Rubit, der knapp 41 Minuten auf dem Parkett schuftete, überzeugte offensiv wie defensiv, erzielte 18 Punkte und holte sieben Rebounds. Thomas brachte die Münchner in der Verlängerung mit zwei Dreiern mit 83:77 in Führung, ehe den Münchnern, bei denen die sechs verbliebenen Stammkräfte enorme Einsatzzeiten hatten, die Kräfte schwanden. Den Bayern passierte schon im ersten Auftritt genau das, was sie mit ihrem breiten und qualitativ hochwertigen Kader zu verhindern suchen: Sie stießen personell an Grenzen.

Dem Trainer macht das neben einer Delle in der ehrgeizigen Seele nicht weiter zu schaffen. Die Saison ist lang. Zu eindeutig war die Erklärung für die Niederlage, zu groß die Aussicht auf Besserung. Noch nicht allerdings für Donnerstag beim Euroleague-Auftakt in Tel Aviv: Hunter immerhin werde mitwirken, sagte Trinchieri, "vielleicht Walden". Fehlen immer noch sechs Akteure, die eine passable Startformation abgeben würden.