Will Bayreuth in der ersten Liga halten: Mladen Drijencic.

Der abstiegsbedrohte Basketball-Bundesligist Bayreuth hat den Trainer gewechselt. Wie die Oberfranken am Donnerstag bekanntgaben, tritt Mladen Drijencic die Nachfolge des bisherigen Chefcoachs Lars Masell an. Der gebürtige Bosnier Drijencic, 57, war in der Bundesliga (BBL) von 2015 bis Januar 2022 sieben Jahre lang Trainer in Oldenburg gewesen. 2010 war Drijencic zunächst als Nachwuchsleiter nach Oldenburg gewechselt. Später führte er die Niedersachsen unter anderem zu einem Pokalsieg. In Bayreuth erhält er einen Vertrag bis Saisonende.

Nach nur drei Siegen aus bisher 17 Saisonspielen steht Bayreuth in der BBL aktuell abgeschlagen auf dem letzten Platz. Mit dem Trainerwechsel wolle man "im Abstiegskampf für einen neuen Impuls sorgen", erklärte Alleingesellschafter Carl Steiner. Beim entlassenen Masell, 42, bedankte sich Steiner "ganz herzlich" für "großes Engagement". Steiner betonte, trotz der sportlich und wirtschaftlich schwierigen Zeit für den Verein das Ruder herumreißen zu wollen: "Auch wenn ich mich zum Ende der Saison als Alleingesellschafter zurückziehe, werde ich bis dahin alles in meiner Macht stehende für die Erstligazugehörigkeit tun." Für die Verpflichtung des neuen Trainers habe Steiner finanzielle Unterstützung zugesichert, hieß es.