Beginn der MLB:Die Albtraum-Liga

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Wie soll das funktionieren? Das war die Frage, als sich Mitte März die Vertreter der Baseballliga MLB und der Spielergewerkschaft MLBPA erstmals trafen, um wegen der Coronavirus-Pandemie über einen verspäteten Beginn der Saison 2020 zu sprechen. Es ging um Spielplan, Austragungsorte und natürlich auch, es handelt sich ja um amerikanischen Profisport, um sehr viel Geld, um mehrere Milliarden Dollar angesichts der reduzierten Anzahl der Spiele, die ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden werden. An diesem Donnerstag wird nun die verkürzte Spielzeit eröffnet, doch noch immer lautet die Frage: Wie soll das funktionieren?

Titelverteidiger Washington Nationals empfängt die New York Yankees zur ersten Partie, und es ist natürlich kein Zufall, dass der US-Chefvirologe Anthony Fauci den zeremoniellen ersten Wurf ausführt. Er soll geehrt werden für seine Arbeit in den vergangenen Monaten und seine standhafte Haltung gegen die oft wirren Anschuldigungen von Präsident Donald Trump, aber es soll freilich auch ein Signal an die Zuschauer sein: Seht' mal her, der wichtigste Experte dieses Landes segnet mit seiner Anwesenheit den Start dieser Saison ab - das muss doch funktionieren!

Normalerweise ist die Vergangenheit vergessen am "Opening Day"

Normalerweise ist der "Opening Day" Ende März die Botschaft an die Amerikaner, dass der Winter vorbei ist - für viele signalisiert es einen Neuanfang, mehr noch als Neujahr. Der Autor Thomas Boswell schreibt im Buch "Why Time Begins on Opening Day", dass dieser Tag deshalb so bedeutsam sei, weil die Vergangenheit nun vergessen sei: Jedes Team beginne mit einer Bilanz von 0:0 und dürfe sich Hoffnungen auf den Titel machen, jeder Mensch könne nun auch von vorne anfangen. Baseball ist seit jeher eine Metapher für das Leben in diesem Land, die Amerikaner können eine Zäsur gebrauchen, und das soll der 23. Juli sein, wenn die MLB als erste der vier großen Ligen des Landes ihren Spielbetrieb wieder aufnimmt.

Nur: So einfach wird das nicht, das zeigt allein der Spielplan der Nationals. Nach drei Spielen gegen die Yankees innerhalb von vier Tagen werden die Nationals bis Ende August 33 weitere Partien gegen neun verschiedene Teams absolvieren, es sind lediglich vier spielfreie Tage vorgesehen. 17 Partien sollen in der heimischen Arena stattfinden, die anderen in Miami, New York, Baltimore, Atlanta, Boston und Philadelphia - und ein paar in einem Stadion, das noch nicht bekannt ist. Die Toronto Blue Jays dürfen nach einer Intervention der kanadischen Regierung keine US-Teams empfangen, sie müssen ihre Heimspiele in den USA austragen. Im Gespräch sind derzeit die Spielorte Buffalo, Pittsburgh und Baltimore.

Es ist ein logistischer Albtraum in einer Zeit, in der die Leute so wenig wie möglich reisen sollen. Seit Anfang Juli sind 80 Spieler und 13 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. In der vergangenen Woche waren es nur fünf, dennoch verzichten einige Akteure wegen der Ansetzungen darauf, in dieser Saison zu spielen, die prominentesten sind Ryan Zimmerman (Nationals), Buster Posey (San Francisco Giants) und David Price (Los Angeles Dodgers). "Es ist das Beste für mich und meine Familie", sagt Price, der auf rund zwölf Millionen Dollar Gehalt verzichtet.