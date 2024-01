Das deutsche Doppel Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer hat bei den Australian Open überraschend das Viertelfinale erreicht. Das Tennis-Duo gewann am Montag (Ortszeit) in Melbourne gegen die an Nummer vier gesetzten Marcel Granollers aus Spanien und Horacio Zeballos aus Argentinien mit 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4. Damit stehen beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison zwei deutsche Doppel im Viertelfinale. Am Sonntag hatten bereits Kevin Krawietz und Tim Pütz ihr Achtelfinale gewonnen. Setzen sich beide Doppel auch im Viertelfinale durch, könnte es im Halbfinale zu einem deutschen Duell kommen.