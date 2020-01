Serena Williams ist auf der Jagd nach dem 24. Einzeltitel bei einem Grand Slam ein weiteres Mal vorzeitig gescheitert. Sie verlor am Freitag in der dritten Runde der Australian Open in 2:41 Stunden mit 4:6, 7:6 (7:2), 5:7 gegen die Chinesin Wang Qiang.

Die US-Amerikanerin verpasst damit den Rekord der Australierin Margaret Court, die bislang die meisten Grand-Slam-Tuniere gewonnen hat. Nach ihrer Rückkehr auf die Tennis-Tour wartet die 38 Jahre alte Williams weiter auf ihren ersten Grand-Slam-Titel als Mutter. 2017 hatte Williams in Melbourne ihren bisher letzten Titel bei einem der großen Tuniere gewonnen, damals war sie bereits schwanger. Seitdem hat sie nur in Auckland in Neuseeland gut eine Woche vor Beginn der Australian Open gewonnen. 2018 und 2019 war sie jeweils erst im Finale von Wimbledon und bei den US Open am 24. Sieg gescheitert, 2018 an Angelique Kerber.

"Ich habe wirklich nicht gedacht, dass ich dieses Match verlieren kann", sagte Williams und haderte mit ihren vielen Fehlern gegen die Weltranglisten-29. aus China: "Es lag alles an mir. Ich habe das Match verloren. Ich kann so nicht spielen. Das ist unprofessionell. Das ist nicht cool."

Wozniacki: "Normalerweise weine ich nicht"

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty zog souverän ins Achtelfinale ein. Die Australierin besiegte Jelena Rybakina aus Kasachstan 6:3, 6:2.

Dagegen ist Caroline Wozniacki, ehemals Führende der Weltrangliste, in der dritten Runde ausgeschieden und beendet ihre Karriere. Sie unterlag der Tunesierin Ons Jabeur in umkämpften drei Sätzen 5:7, 6:3, 5:7. Wozniacki hatte schon zuvor angekündigt, ihre Karriere nach dem Grand-Slam-Turnier beenden zu wollen.

"Normalerweise weine ich nicht", sagte die 29 Jahre alte Dänin, als sie es dennoch tat: "Es war eine großartige Reise. Ich bin bereit für das nächste Kapitel." Mit einem Rückblick auf ihre Karriere und auf der Leinwand eingespielten Würdigungen ihrer Tennis-Kolleginnen wurde die Dänin in der Melbourne Arena geehrt und verabschiedete sich bei dem Lied "Sweet Caroline" mit einer dänischen Fahne über den Schultern von den Fans.

Wozniacki feierte 30 Turniersiege und stand 71 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. 2018 hatte sie bei den Australian Open im Endspiel gegen die Rumänin Simona Halep den Titel gewonnen.