Von Jürgen Schmieder, New York/Los Angeles

"Nein, nein, nein, nein", rief Angelique Kerber, dann sagte sie: "Nein, nein, nein, nein!" Sie schüttelte den Kopf, wedelte mit den Armen und verzog das Gesicht, als hätte ihr jemand etwas angeboten, das sie auf gar keinen Fall essen will: "Nein, nein, nein. Ich bin auf gar keinen Fall eine der Favoritinnen hier!" Nachdem das nun geklärt ist: Kerber ist keine Favoritin bei diesen US Open, und genau deshalb kann sie dieses Turnier gewinnen - ein Beweis dafür ist die Partie in der zweiten Runde gegen Anna-Lena Friedsam, die sie mit 6:3, 7:6 (6) gewann.

Es gibt ein paar Schläge im Repertoire der Siegerin von 2016, an denen sich ablesen lässt, wie es um die Form, vor allem aber ums Selbstbewusstsein steht: Die zweifelnde und zögernde Kerber spielt ihre Vorhand meist mit viel Topspin cross übers Netz, die selbstsichere knallt den Ball die Linie entlang ins Feld. Wenn sie unsicher ist, dann wartet sie auf Aktionen der Gegnerinnen und kontert - gegen Friedsam übernahm sie selbst die Initiative, streute Slice, Stoppbälle und Lobs ein. Das führt dann dazu, dass sie ihren zweiten Aufschlag ein bisschen schneller (also mit mehr als 120 km/h) und näher an die Linien serviert, wie es ihr Trainer Torben Beltz immer wieder fordert.

All das ist bedeutsam, weil die US Open diesmal eine eigenartige Veranstaltung sind, es haben nicht nur sechs Top-Ten-Spielerinnen abgesagt, etwa Vorjahressiegerin Bianca Andreescu (Kanada) und die Weltranglistenerste Ashley Barty (Australien). Zahlreiche Akteure haben an den ersten Tagen angegeben, dass sie sich angesichts der Einschränkungen wegen der Pandemie nicht wohl fühlen würden in New York. Gut möglich, dass gerade im qualitativ limitierten Feld der Frauen nicht die mit dem härtesten Aufschlag und der präzisesten Rückhand gewinnt, sondern die, die mit den Bedingungen gleichmütig umgeht - eine wie Kerber, die ihr 50. Grand-Slam-Turnier absolviert und sagt: "Ich brauche nicht mehr viele Spiele, um meinen Rhythmus zu finden."

Kerber ist noch immer eine der fittesten Spielerinnen, es macht ihr nichts aus, sich in der Spätsommer-Schwüle von New York von den Gegnerinnen in die Ecken jagen zu lassen und Ballwechsel geduldig zu Ende zu spielen. Gegen Friedsam kam sie im ersten Satz einmal von 0:40 zurück und gewann das Spiel, ohne nur einen Punkt selbst dominieren zu müssen. Kurz darauf jagte sie ihre Gegnerin über den Platz und beendete die Punkte jeweils mit einer kraftvollen Longline-Vorhand. Es ist die Möglichkeit zur Variation, die sie zu einer schwer zu besiegenden Gegnerin macht.

Niemand will gegen eine austrainierte, selbstbewusste Angelique Kerber spielen, die mit den üblichen Tiefs während einer Partie (gegen Friedsam Mitte des ersten Satzes) und schwierigen Momenten (Tie-Break) gelassen umgeht und schnell ihren Rhythmus wiederfindet. Das macht sie gefährlich und durchaus zur Favoritin - da kann sie noch so oft rufen: "Nein, nein, nein, nein!"