Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, auch Markus Anfang nach seiner Impfpass-Fälschung. So kann man seine Einstellung als neuer Trainer von Dynamo begründen - man kann sie aber gerade in Dresden auch kritischer sehen.

Kommentar von Cornelius Pollmer, Dresden

Gleich am Morgen des Tages, ab dem seine einjährige Sperre durch das Sportgericht des DFB nur noch auf Bewährung läuft, verkündete Dynamo Dresden am Freitag die Verpflichtung von Markus Anfang als neuem Cheftrainer. Dazu zunächst das Nötige: Ja, wenn jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat, dann gilt das auch für Inhaber gefälschter Impfpässe, selbst solche, die über die Umstände ihrer Inhaberschaft lügen oder sonstwie unzureichend Auskunft geben. Und ja, rein sportlich betrachtet hätte es Dynamo als Wieder-mal-Drittligist deutlich schlechter treffen können. Auch in puncto Trainerfehlgriffe ist die Geschichte des Vereins reicher und abwechslungsreicher als die vieler anderer.