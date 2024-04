Andy Reid hat Champion Kansas City Chiefs in der US-Football-Profiliga NFL zu drei Super-Bowl-Titeln in fünf Jahren geführt, die Erfolgsgeschichte soll weitergehen. Der 66-Jährige und die Franchise haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt, zur Laufzeit machten die Chiefs in ihrer Mitteilung keine Angaben. Auch Präsident Mark Donovan und General Manager Brett Veach bleiben.