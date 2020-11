Beim Blutdoping will Sportarzt Mark Schmidt stets nur die Gesundheit seiner Klienten im Sinn gehabt haben. Eine einstige Mountainbikerin schürt daran Zweifel - und gibt Einblicke in die Methoden der Weltspitze.

Von Johannes Knuth

Nach rund einer Stunde hat Richterin Marion Tischler eine Überraschung für die Frau parat, die vor ihr nun doch zunehmend nervös im Zeugenstand hockt. Tischler lässt ihr eine weiße Dose reichen, roter Deckel, "ich weiß selbst nicht, was da drin ist", sagt die Richterin vergnügt. Die Dose ist noch verschlossen, ein Schild klebt darauf, offenbar mit Warnhinweisen versehen, die Christina Kollmann-Forstner, die Zeugin, erst mal aufmerksam studiert. Dann öffnet sie die Dose, sie schaut hinein - und lacht, als werde sie mit einem Foto von einer durchzechten Nacht im zweiten Studiensemester konfrontiert. "Jo, so hat's ausgeschaut", sagt sie dann über die roten Flocken in der Dose. Das sei tatsächlich das Präparat, das ihr vor gut drei Jahren in flüssiger Form in die Blutbahn geströmt sei. Und um das sich am Dienstag vieles dreht, im Verfahren gegen den Erfurter Sportarzt Mark Schmidt.

Am elften Verhandlungstag ist das Verfahren an den Münchner Stadtrand gewandert, Sitzungssaal 1/2 der Justizvollzugsanstalt Stadelheim; die weißen Mauern und der Wachturm, der sich auch gut als Tower an einem Flughafen machen würde, quetschen sich ungelenk in ein Wohngebiet mit Reihenhäusern. Aber Randsächliches wird hier eher nicht verhandelt, es geht um einen zentralen Punkt der Anklage: Der lautet auf gefährliche Körperverletzung, die Schmidt seiner einstigen Klientin, die nun im Zeugenstand sitzt, mithilfe dieser ominösen Flocken zugefügt haben soll.

Mark Schmidt, 42, hat bereits gestanden, dass er vor allem Langläufer und Radprofis über Jahre an die Nadel legte, Blut abzapfte und zurückführte, um deren Leistung im Wettkampf zu steigern, verbotenerweise. "Wahrscheinlich war meine Antriebsquelle meine Liebe zum Sport", so hat er es in seiner bislang einzigen Einlassung vor dem Münchner Landgericht verlesen lassen. Bei diesem Sport handele es sich freilich um ein Gewerbe, "in dem Doping auf der Tagesordnung ist", wie Schmidt mitteilte, teils mit "abenteuerlichen Praktiken", wenn Athleten sich etwa Mittelchen aus dem Internet selbst verabreichen würden. Dem habe er ein "Angebot von hoher Qualität" gegenüberstellen wollen. Nur: Bei Kollmann-Forstner, der einstigen Profi-Mountainbikerin, war das mit der hohen Qualität so eine Sache.

5000 bis 7000 Euro pro Jahr habe sie für die Doping-Dienste bezahlt. Im Vergleich sehr günstig

Die 32-Jährige, kurze blonde Haare, dunkelblaues Oberteil, legt am Dienstag den Kopf auf die gefalteten Hände, als der Vorfall mit den Flocken vom 13. September 2017 zur Sprache kommt. Dann erzählt sie: dass sie sich im Sommer 2017 ersten Blutdoping-Kuren bei Schmidt unterzogen habe. Dass "der Mark" sie dann gefragt habe, ob sie nicht ein Präparat testen wolle, das noch gar nicht zugelassen sei, aber überraschend wirken könnte: Es handele sich um getrocknete Blutkörperchen, die aufgelöst und injiziert würden - das könnte, so habe sie das verstanden, die lästigen Blutentnahmen und Zufuhren ersetzen. Schmidt habe das Präparat dann über einen Kontaktmann beschafft, bei dem es sich laut Anklage um Dario Nemec handelt, einen mutmaßlichen Drahtzieher in Schmidts Netzwerk, der für diesen Mittwoch geladen ist.

Ansonsten, sagt Kollmann-Forstner, habe es "nicht so wirklich Informationen gegeben". Schmidt habe gesagt, dass das Präparat aus Amerika komme und "schon an anderen Sportlern" getestet wurde. Und: "dass mir nichts passieren kann". Ein Hinweiszettel habe nicht auf der Dose geklebt. Aber sie, die gelernte Gesundheitstrainerin, habe Schmidt dann schon vertraut: "Weil der Herr Schmidt der Arzt ist."

Ganz so sicher verlief diese Injektion dann aber auch nicht. Nach 20 Minuten sei ihr "extrem" kalt geworden, Zehen und Finger waren "ganz weiß". Schmidt habe sie beruhigt und Puls und Blutdruck gemessen - alles unauffällig. Was er offenbar nicht wusste, so schildert es zumindest die Zeugin: dass sein Testobjekt schon mal auf Hornissenstiche allergisch reagiert hatte. Nach einer Viertelstunde habe sich das kalte Gefühl aber wieder gelegt, kurz darauf sei das Präparat im nun roten Urin ausgeschieden worden. Sie habe aber weder Schmerzen noch Nachwirkungen verspürt; sie sei damals auch nicht weggetreten gewesen, wie sie es zunächst der Polizei berichtet hatte. Schmidt habe sich noch entschuldigt und gesagt, dass er das Präparat wohl nicht mehr verwenden könne.