2. Liga:Befreiungsschlag für HSV, Kantersieg für KSC

Der Aufstiegskampf in der zweiten Bundesliga spitzt sich zu - und der Hamburger SV bleibt mittendrin. Nach zuletzt zwei Niederlagen gewann das Team des neuen Trainers Steffen Baumgart am Sonntag mit 3:0 (1:0) gegen Wehen Wiesbaden und verteidigte damit den dritten Tabellenplatz. Hinter dem souveränen Spitzenreiter St. Pauli (54 Punkte) und Holstein Kiel (49), die am Wochenende beide ebenfalls gewannen, haben der HSV (44) und Fortuna Düsseldorf (43) nach Patzern der Konkurrenten derzeit die besten Aussichten auf eine Qualifikation für die Relegation. Dahinter dürfen sich allerdings auch noch ein paar andere Mannschaften Hoffnungen machen - bis hin zum Karlsruher SC, dem am Sonntag ein eindrucksvoller 7:0-Kantersieg gegen den 1. FC Magdeburg gelang und der nun bei 38 Zählern liegt.