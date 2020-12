Meldungen im Sportticker

2. Bundesliga, HSV: Mit dem ersten Auswärtssieg der Saison hat Hannover 96 die Krise beim Hamburger SV verschärft. Im Duell der schwächelnden Zweitliga-Aufstiegsfavoriten setzten sich die Niedersachsen im Volkspark mit 1:0 (1:0) durch. Die dritte Niederlage in Serie weckt beim HSV, der über eine Stunde in Unterzahl spielen musste, Erinnerungen an die Vorsaison. Damals hatten die Hamburger im Herbst die entscheidenden Punkte für den Wiederaufstieg liegen gelassen. Die Tabellenführung büßte die SpVgg Greuther Fürth ein: Nach fünf Siegen in Serie unterlagen die Franken dem 1. FC Heidenheim mit 0:1 (0:0).

Holstein Kiel bleibt nach dem 3:1 am Freitagabend gegen den VfL Bochum Spitzenreiter. Den Sprung auf den zweiten Platz verpasste der VfL Osnabrück beim 1:2 (1:0) gegen den Karlsruher SC. Der HSV liegt vorerst auf Rang vier. Im Tabellenkeller verließ Aufsteiger Eintracht Braunschweig durch das 2:1 (0:1) gegen den FC St. Pauli die Abstiegsplätze.

Hannover holte dank des Tores von Hendrik Weydandt (13.) im fünften Auswärtsspiel die ersten Punkte und kletterte ins Tabellenmittelfeld. Die 96er liegen allerdings noch immer deutlich hinter ihren Ansprüchen zurück. Für die Hamburger begann das Spiel denkbar schlecht. Nach dem frühen Rückstand machte Kittel seinem Team mit Gelb-Rot innerhalb von zwölf Minuten einen dicken Strich durch die Rechnung. Im Seitenaus trat der von Trainer Daniel Thioune kritisierte Mittelfeldspieler den Japaner Sei Muroya ganz offensichtlich übermotiviert um (25.) und kassierte den ersten Platzverweis seiner Karriere.

Fußball, Bundesliga: Die nächste Bundesliga-Saison 2021/22 beginnt am 13. August. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag nach einer Entscheidung des Präsidiums mit. Demzufolge soll die 2. Bundesliga schon drei Wochen früher am 23. Juli starten. Anders als in dieser Saison, die wegen der langen Pause aufgrund der Corona-Pandemie verspätet begonnen hat, sollen in der Bundesliga dann 17 Spieltage vor der Winterpause und 17 Spieltage nach der Winterpause absolviert werden. In der Bundesliga soll es aber schon am 7. Januar 2022 und damit ungewöhnlich früh weitergehen.

Das Saisonfinale in Bundesliga und 2. Bundesliga ist für das Wochenende 14. und 15. Mai terminiert. Eine Woche später soll dann das DFB-Pokalfinale in Berlin stattfinden. Der Pokalwettbewerb beginnt am Wochenende vom 6. bis 9. August und damit eine Woche vor dem Start der höchsten deutschen Spielklasse.

Die 3. Liga soll ihre Saison 2021/22 vom 23. bis 26. Juli beginnen, der letzte Spieltag ist dann wie in den beiden Bundesligen rund um den 14. Mai geplant. Im Sommer 2022 dürfte es dann schnell mit der nächsten Saison weitergehen, da die Spielzeit wegen der Fußball-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) unterbrochen werden muss.

Basketballer, Euroleague: Die Bayern haben nach zuletzt zwei Niederlagen in der EuroLeague wieder in die Spur gefunden. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri besiegte am 12. Spieltag in eigener Halle den russischen Vertreter Chimki Moskau 80:77 (43:40). Durch den insgesamt achten Sieg festigt der fünfmalige deutsche Meister, bei dem Wade Baldwin (19 Punkte) und der frühere NBA-Profi Paul Zipser (18) herausstachen, seinen Platz in der Spitzengruppe. Die Bayern begannen gegen den Tabellenletzten (zwei Siege) furios mit einem 8:0-Lauf. In der Folge ging das Spiel wild hin und her: Anfang des zweiten Viertels lagen die Gäste aus Moskau mit 15 Punkten vorn, München konterte mit einem weiteren Lauf und der Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein Basketball-Krimi. Vier verwandelte Freiwürfe in Serie durch Nick Weiler-Babb in den letzten 42 Sekunden sicherten München den Erfolg.

Fußball, Frankreich: Einen Tag nach der 2:3-Niederlage in der Europa League gegen Bayer Leverkusen hat sich OGC Nizza von Trainer Patrick Vieira getrennt. Das teilte der französische Erstligist am Freitag auf seiner Homepage mit. Mit nur drei Punkten nach fünf Spieltagen in der Gruppe hatte der französische Fußball-Weltmeister von 1998, der OGC im Sommer 2018 übernommen hatte, die K.o.-Phase des Wettbewerbs mit Nizza klar verpasst. Zum Nachfolger des 44-Jährigen ernannten die Franzosen den bisherigen Co-Trainer Adrien Ursea, der das Team erstmals beim Auswärtsspiel in Reims am Wochenende betreuen soll.